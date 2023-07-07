АМКУ зобов’язав "Укрзалізницю" провести відкритий тендер на постачання продуктів харчування для потягів "Інтерсіті"

Антимонопольний комітет України знайшов ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у практиці "Укрзалізниці" щодо відбору надавача послуг із постачання продуктів харчування для пасажирів швидкісних поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".

Як ідеться в повідомленні АМКУ, за власною ініціативою Комітетом було проведено дослідження та встановлено, що в період з лютого 2016 року до 30 червня 2023 року послуги із забезпечення харчуванням пасажирів швидкісних поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" у різні проміжки часу надавалися виключно ТОВ "Вог Рітейл" та ТОВ "Вог Кафе".

Комітет встановив, що у лютому 2016 року "Укрзалізниця" через конкурс визначила виконавця послуг із забезпечення харчуванням, зокрема, пасажирів швидкісних поїздів. За результатом цього конкурсу "Укрзалізниця" уклала з його переможцем – ТОВ "Вог Рітейл" відповідний договір, строк дії якого закінчився 31 грудня 2016 року.

Проте "Укрзалізниця" не проводила новий конкурс, а продовжувала договірні відносини з постачальником, продовжуючи договір. Унаслідок цього строк договору, за яким ТОВ "Вог Рітейл" надавало послуги, сплинув лише 30 червня 2021 року.

Також у період дії вищезазначеного договору, 14 травня 2019 року між "Укрзалізницею" та "Вог Кафе" без проведення будь-яких процедур конкурсного відбору було укладено Агентський договір. Предметом договору було надання послуг зі сприяння в реалізації сервісних послуг харчування. При цьому Агентський договір за змістом та суттю був подібний до договору, укладеного у 2016 році.

Тобто після закінчення строку дії договору від 2016 року з 1 липня 2021 року послуги із забезпечення харчування пасажирам швидкісних поїздів "Інтерсіті", "Інтерсіті+" надалі надавалися "Вог Кафе" за Агентським договором, строк дії якого закінчився 30 червня 2023 року.

В АМКУ зазначили, що "Укрзалізниця" у період 2019-2020 років намагалася провести конкурс із визначення оператора з надання послуг по забезпеченню харчуванням пасажирів поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+". Але у 2019 році конкурс був скасований самою конкурсною комісією АТ "Укрзалізниця", а в 2020 році за результатом проведення конкурсу спочатку було акцептовано пропозицію ТОВ "Грінед", однак надалі конкурс був також скасований.

"Таким чином бездіяльність АТ "Укрзалізниця", що полягала у непроведені у період з 1 липня 2021 року по 30 червня 2023 року конкурсу з визначення надавача послуг із забезпечення харчуванням пасажирів швидкісних поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+", створювала бар’єри для вступу на відповідний ринок іншим суб’єктам господарювання та надавала переваги ТОВ "Вог Кафе". Це поставило ТОВ "Вог Кафе" у привілейоване становище відносно потенційних конкурентів", – заявили в АМКУ.

Оскільки така бездіяльність має ознаки порушення конкурентного законодавства, згідно з рекомендаціями Комітету, "Укрзалізниця" має забезпечити умови для входження на відповідний ринок суб'єктів господарювання, які мають намір здійснювати харчування пасажирів у швидкісних поїздах.

Так, "Укрзалізниця" має: