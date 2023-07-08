Уряд розподілив на відбудову 23,7 мільярда, але освоєння коштів на місцях повільне, – Шмигаль

Кабінет міністрів уже розподілив 23,7 млрд грн на відбудову України, однак на місцях освоєння коштів відбувається дуже повільно.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками наради з очільниками ОВА та профільними міністерствами.

"Україна вже розпочала відновлення. Маємо всі ресурси та можливості для відбудови зараз, не чекаючи завершення війни. Провели нараду з керівниками ОВА та профільними міністерствами. Обговорили хід відновлення і проблемні питання, які заважають швидко рухатись уперед. Уряд уже розподілив 23,7 млрд грн на відбудову, однак на місцях освоєння коштів відбувається дуже повільно", – зазначив він.

За словами очільника уряду, серед важливих питань, які порушувалися на нараді, – допомога людям на ремонт пошкодженого житла.

Шмигаль наголосив, що програма "єВідновлення" вже працює, потрібно збільшувати темпи виплат.

Крім того, за його словами, завершується робота над електронною системою компенсації за зруйноване майно. У серпні система має запрацювати.

Прем’єр закликав голів ОВА активніше комунікувати з міністерствами про можливі бюрократичні перепони, щоб швидко їх усувати та не гальмувати відновлення на місцях.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 4 липня розподілив 5,3 млрд грн на проєкти відновлення у десяти областях.