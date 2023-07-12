Наслідки падіння курсу рубля: Росіян попередили про підвищення цін на смартфони на 10-20%

Через падіння курсу рубля електроніка Apple та інших іноземних брендів може подорожчати в Росії на 10-20%.

У першу чергу ціни зростуть на смартфони, пишуть "Ізвєстія" із посиланням на учасників російського ринку.

Вони пояснили, що якщо у червні техніку імпортували за "сірими" схемами по 75-80 рублів за долар, то на початку цього тижня курс валюти вже перевищував позначку 91 рубль. Якщо показник утримається на цьому рівні або буде вищим, гаджети подорожчають як мінімум на 10%, попередили в одній із роздрібних мереж.

Провідний аналітик російської компанії Mobile Research Group Ельдар Муртазін вважає цей прогноз оптимістичним. На його думку, зростання цін на гаджети становитиме до 20% і відбудеться вже до кінця липня. За його словами, наразі припинилося масове ввезення техніки Apple за "сірими" схемами і зараз розпродаються старі запаси.

Вартість електроніки залежить від змін валютних курсів, підтверджує провідний продакт-менеджер компанії diHouse Любов Морозова. За її словами, останніми тижнями через обвал рубля iPhone подорожчав на 7-10%. При цьому складські запаси техніки Apple невеликі, і до вересня їх не вистачить.

Споживачам не варто розраховувати і на знижки, а також традиційне зниження цін на старі моделі, яке відбувається влітку, попередили російські рітейлери. Як правило, це робиться для того, щоб розпродати запаси та розвантажити ринок під новинки – у вересні вартість вирівнюється, а потім змінюється вже незначно.

Восени бізнес чекає на появу на ринку iPhone нового покоління. Ціна на нього буде на 15-20% вищою за ту, що очікувалася кілька місяців тому, розповів співробітник одного з великих продавців електроніки. Нові флагманські iPhone будуть на $100-200 дорожчими за попередні, вважає керівник проекту Content-Review Сергій Половніков.

Читайте також: Наслідки падіння рубля: У Росії дорожчає побутова техніка та імпортний алкоголь

Як повідомялося, курс рубля активно знижується із середини травня. 6 липня курс євро на Московській біржі перевищив 102 рублі, а долар США сягну 93 рублів вперше з березня 2022 року.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про умисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.

Водночас перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.