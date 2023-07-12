"Укрпошта" витратить 23 мільйони євро кредиту ЄБРР на закупівлю електровелосипедів та вантажівок

Європейський банк реконструкції та розвитку вирішив перенаправити 22,7 млн євро з виділеного в листопаді 2020 року "Укрпошті" кредиту 63 млн євро на закупівлю понад 5 тис. електровелосипедів та близько 350 комерційних вантажівок.

"Повномасштабна війна Росії проти України, яка ускладнила доступ до клієнтів та зробила запити більш терміновими, змінила пріоритети", – сказано в повідомленні ЄБРР, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє ЄБРР, ці нові інвестиції відповідають початковим цілям проєкту – модернізація логістичної інфраструктури та операційного парку компанії.

Банк нагадав, що у грудні 2022 року схвалив грант на спільне інвестування у розмірі 4,5 млн євро, який фінансується зі спеціального фонду акціонерів ЄБРР (SSF), для підтримки придбання супутникових інтернет-терміналів та генераторів електроенергії для мобільних поштових фургонів.

"Укрпошта" у першому кварталі 2023 року скоротила чистий збиток на 38% порівняно з першим кварталом 2022 року – до 403,82 млн грн, виторг збільшився на 24,8% – до 2,78 млрд грн.

Кредит ЄБРР передбачав три транші: перший та третій терміном до восьми років на суму 23 млн євро та 10 млн євро відповідно на фінансування завершення проєкту "Сільське відділення", що передбачає закупівлю нових обладнаних авто (до 1900 одиниць) під пересувні відділення поштового зв'язку у 17 областях (пристроїв "3-в-1") та впровадження нової системи "Фронт-Офіс" для диджитизації та автоматизації поштових послуг.

Другий транш на 30 млн євро терміном до 12 років – для фінансування другої половини інвестиційного проекту з розвитку логістичної мережі.

Станом на кінець березня 2023 року з 63 млн євро кредиту було отримано 29,52 млн євро, погашено 1,92 млн євро. Ставка за кредитом – EURIBOR+1%.