Справа про хабар за виїзд за кордон: "Слуга народу" призупинила членство депутатки Марченко

Членство народної депутатки з Тернопільщини Людмили Марченко у фракції "Слуга Народу" призупинено після оголошення їй про підозру у зловживанні впливом.

Про це голова фракції Давид Арахамія повідомив у Telegram.

"Як і обіцяли: членство Людмили Марченко у фракції політичної партії "Слуга Народу" призупинено. Рішення про її виключення буде прийнято на найближчому засіданні фракції", – написав нардеп.

Дивіться також: "Слуга народу" Марченко перекидає долари через паркан свого обійстя перед обшуком детективів НАБУ. ВIДЕО камер спостереження

Як повідомлялося, 11 липня НАБУ повідомило про підозру Марченко та її помічниці у зловживанні впливом, їх дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

За даними слідства, депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду у розмірі $5,3 тис. пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".

Надалі співучасниці направили звернення від благодійної організації до однієї з районних військових адміністрацій, на підставі чого ОВА прийнято рішення про надання дозволу вказаному громадянинові на проїзд як волонтеру через державний кордон України з метою перевезення гуманітарного вантажу на територію України.

Після отримання дозволу помічниця нардепа зустрілася з громадянином і отримала від нього другу частину обумовлених коштів – $2,8 тис.