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У Київській області запустили цементний завод та лінію зі спорудження модульних будинків

будинок,модульний

У Київській області запущено завод із виробництва цементу та лінію зі спорудження модульних приватних будинків.

"Намагаємося максимально сприяти залученню іноземного бізнесу і міжнародних компаній. Маємо багато зустрічей, переговорів, зокрема з великим бізнесом зі США. Так, уже запущено завод із виробництва цементу та лінію зі спорудження модульних приватних будинків", – повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в інтерв'ю Укрінформу.

Він зазначив, що на фінальній стадії знаходиться спорудження заводу з виготовлення цементу та бетону.

"Розвиваючи внутрішній бізнес та залучаючи міжнародний, ми робимо все, щоб гарантувати його захист. Правоохоронні органи, податківці підтримують нас у цьому. Саме завдяки бізнесу, який працює і сплачує податки в області, ми можемо поступово відновлювати людям житло", – підкреслив голова КОВА.

Автор: 

завод (751) Київська область (290) виробництво (1313)


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