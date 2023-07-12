Україна може збільшити виробництво агропродукції за 10 років до 200 мільйонів тонн, – Мінагрополітики

Після перемоги у війні Україна зможе за 10 років наростити виробництво агропродукції до 200 млн тонн та годувати 600 млн людей на планеті щороку.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час конференції.

"Наші цілі: забезпечувати 600 млн людей на планеті харчовими продуктами, розвивати політику імпортзаміщення і до 90% споживати власну агропродукцію, підвищити конкуренцію в секторі переробки і, відповідно, переробляти 50% врожаю, розвивати ринок біометану, здобути інвестиційний портфель у $57 млн, є абсолютно реальними, але для цього нам потрібна інша точка відліку", – сказав Висоцький.

За його словами, Україна може наростити виробництво до 200 млн тонн агропродукції за наступні 10 років, але для цього вона має мати в обробітку всі 32 млн га землі й здобути перемогу у війні.

"Багато країн вже тепер зіткнулися з гострою нестачею продовольчих продуктів, йдеться про 350 млн людей, при цьому населення планети збільшується, а кліматичні умови змінюються не в кращу сторону для агросектору, тож потенціал України на агропромисловій мапі значний і він може зростати", – переконаний Висоцький.

Крім того, Висоцький додав, що Україні потрібно робити акцент на автоматизації та цифровізації всіх с/г процесів, щоб підвищити продуктивність та інтенсивність виробництва агропродукції.