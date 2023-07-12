Ринок азартних онлайн-ігор у світі за п’ять років зросте на $150 мільярдів

Обсяг світового ринку азартних онлайн-ігор з 2022 по 2027 рік зросте на $150,5 млрд.

Згідно з даними Technavio, ринок зростатиме на 11% щороку, передає LIGA.net.

39% ринку, прогнозують аналітики, буде зосереджено в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Іншим регіоном, який пропонує операторам онлайн-казино значні можливості для зростання, є Північна Америка. Країною-лідером на цьому ринку є США.

Ринок зростає швидкими темпами через збільшення кількості платформ мобільних додатків.

Наприклад, у 2021 році Lotto.com Inc. оголосила про запуск першої цифрової платформи в штаті Нью-Джерсі, яка дозволяє купувати лотерейні квитки з будь-якого пристрою без необхідності використання програми чи попереднього внесення сум. Також у січні 2020 року BetAmerica запустила онлайн-платформу для спортивних ставок у Пенсільванії.