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Ринок азартних онлайн-ігор у світі за п’ять років зросте на $150 мільярдів

ігри,азартні,ігроманія

Обсяг світового ринку азартних онлайн-ігор з 2022 по 2027 рік зросте на $150,5 млрд.

Згідно з даними Technavio, ринок зростатиме на 11% щороку, передає LIGA.net.

39% ринку, прогнозують аналітики, буде зосереджено в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Іншим регіоном, який пропонує операторам онлайн-казино значні можливості для зростання, є Північна Америка. Країною-лідером на цьому ринку є США.

Ринок зростає швидкими темпами через збільшення кількості платформ мобільних додатків.

Наприклад, у 2021 році Lotto.com Inc. оголосила про запуск першої цифрової платформи в штаті Нью-Джерсі, яка дозволяє купувати лотерейні квитки з будь-якого пристрою без необхідності використання програми чи попереднього внесення сум. Також у січні 2020 року BetAmerica запустила онлайн-платформу для спортивних ставок у Пенсільванії.

Автор: 

інтернет (1368) азартні ігри (197)


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Интересно видеть, как рынок онлайн-игр и азартных ставок стремительно растет, о чем отлично рассказывается в статье. На этом фоне особенно важно найти надежную платформу для ставок, которая соответствует всем современным требованиям. Для меня таким открытием стал сайт https://1win-uzs.com/ 1win-uzs.com . Здесь я смог без проблем ознакомиться с лучшим букмекером в Узбекистане, а также скачать удобное приложение для ставок. Учитывая перспективы развития индустрии, такие платформы становятся не просто развлечением, а частью нового поколения цифровых возможностей.
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30.11.2024 16:07 Відповісти

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