У Нацбанку розкритикували ідею Офісу президента про створення поштового банку для відмови від готівки

Національний банк України (НБУ) послідовно виступає проти створення "поштового банку" на базі державного логістичного оператора АТ "Укрпошта".

Про це перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова повідомила в інтерв’ю ЕП, коментуючи заяви заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми про відмову від готівки і розширення доступу громадян до фінансових послуг через створення поштового банку на базі "Укрпошти".

Вона нагадала, що завдяки закону "Про платіжні послуги" платіжні системи зможуть відкривати рахунки, надавати споживчі кредити, проводити розрахунки.

"Якби "Укрпошта" відповідала всім вимогам технічно і з точки зору внутрішніх процедур, то вона могла б робити все це без банківської ліцензії", – зауважила Рожкова.

Заступниця голови НБУ додала, що регулятор послідовно виступає проти збільшення частки держави у банківському секторі, до чого неминуче призведе створення "поштового банку".

"Позиція регулятора не змінилася з 2015 року. По-перше, ми вважаємо, що кожен має займатися своєю справою, зокрема "Укрпошта". По-друге, частка держави в банківському секторі вже перевищує 50%. Її збільшення суперечить здоровому глузду. Крім цього, це абсолютно суперечить зобов’язанням та домовленостям з міжнародними партнерами, для них це "червона лінія", – наголосила Рожкова.

"По-третє, банківська діяльність достатньо дорога: підтримання капіталу, відповідність інфраструктури більш високим вимогам, автоматизація – усе це потребує багато грошей. Держава муситиме витрачати ці гроші на ще один державний банк. Загалом не зовсім зрозуміло, навіщо його створювати", – додала заступниця голови НБУ.

Рожкова розповіла, що "Укрпошта" вже подавала документи в НБУ на погодження придбання "Альпарі банку", але ця угода не відбулася через зауваження регулятора.

"Останнім часом "Укрпошта" ніяких нових документів не подавала, тому що, говорімо відверто, зараз мова може йти лише про PINBank, акції якого стягнуті на користь держави... У разі створення на його основі ще одного державного банку, який, до речі, не буде у вертикалі Мінфіну, ми бачимо суттєві ризики. Я не очікую, що цей банк буде здатен відповідати всім вимогам, а зважаючи на структуру, власність та обсяги "Укрпошти", це може дуже серйозно похитнути фінансову стабільність", – розповіла Рожкова.

"Наша позиція, яку ми довели до Кабінету міністрів і розглядали на Раді фінансової стабільності, незмінна. Ми вважаємо це рішення помилковим", – наголосила заступниця голови НБУ.

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Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розповідав про план поступового переходу економіки України до cashless (повністю безготівкових розрахунків), одним з елементів якого має бути створення поштового банку на базі "Укрпошти".

Тоді Нацбанку України зазначали, що банківська система готова до повної відмови від готівкових розрахунків, але такої практики ще не було в жодній країні світу.