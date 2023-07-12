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Новини
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У Нацбанку розкритикували ідею Офісу президента про створення поштового банку для відмови від готівки

шурма

Національний банк України (НБУ) послідовно виступає проти створення "поштового банку" на базі державного логістичного оператора АТ "Укрпошта".

Про це перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова повідомила в інтерв’ю ЕП, коментуючи заяви заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми про відмову від готівки і розширення доступу громадян до фінансових послуг через створення поштового банку на базі "Укрпошти".

Вона нагадала, що завдяки закону "Про платіжні послуги" платіжні системи зможуть відкривати рахунки, надавати споживчі кредити, проводити розрахунки.

"Якби "Укрпошта" відповідала всім вимогам технічно і з точки зору внутрішніх процедур, то вона могла б робити все це без банківської ліцензії", – зауважила Рожкова.

Заступниця голови НБУ додала, що регулятор послідовно виступає проти збільшення частки держави у банківському секторі, до чого неминуче призведе створення "поштового банку".

"Позиція регулятора не змінилася з 2015 року. По-перше, ми вважаємо, що кожен має займатися своєю справою, зокрема "Укрпошта". По-друге, частка держави в банківському секторі вже перевищує 50%. Її збільшення суперечить здоровому глузду. Крім цього, це абсолютно суперечить зобов’язанням та домовленостям з міжнародними партнерами, для них це "червона лінія", – наголосила Рожкова.

"По-третє, банківська діяльність достатньо дорога: підтримання капіталу, відповідність інфраструктури більш високим вимогам, автоматизація – усе це потребує багато грошей. Держава муситиме витрачати ці гроші на ще один державний банк. Загалом не зовсім зрозуміло, навіщо його створювати", – додала заступниця голови НБУ.

Рожкова розповіла, що "Укрпошта" вже подавала документи в НБУ на погодження придбання "Альпарі банку", але ця угода не відбулася через зауваження регулятора.

"Останнім часом "Укрпошта" ніяких нових документів не подавала, тому що, говорімо відверто, зараз мова може йти лише про PINBank, акції якого стягнуті на користь держави... У разі створення на його основі ще одного державного банку, який, до речі, не буде у вертикалі Мінфіну, ми бачимо суттєві ризики. Я не очікую, що цей банк буде здатен відповідати всім вимогам, а зважаючи на структуру, власність та обсяги "Укрпошти", це може дуже серйозно похитнути фінансову стабільність", – розповіла Рожкова.

"Наша позиція, яку ми довели до Кабінету міністрів і розглядали на Раді фінансової стабільності, незмінна. Ми вважаємо це рішення помилковим", – наголосила заступниця голови НБУ.

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Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розповідав про план поступового переходу економіки України до cashless (повністю безготівкових розрахунків), одним з елементів якого має бути створення поштового банку на базі "Укрпошти".

Тоді Нацбанку України зазначали, що банківська система готова до повної відмови від готівкових розрахунків, але такої практики ще не було в жодній країні світу.

Автор: 

банки (7031) НБУ (9404) Укрпошта (804) Рожкова Катерина (267) Шурма Ростислав (81)


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Топ коментарі
+10
Дебіли. Люди не відмовляться від готівки. Якщо не буде гривні в налі. То готівкою в Україні буде долар чи євро.
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13.07.2023 01:39 Відповісти
+8
А центи будемо пиляти на чверті, як в Африці.
Як і з кіно, ще один приклад руйнування держави під виглядом її розвитку.
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13.07.2023 08:27 Відповісти
+8
Дайте вже хто небуть копняків в офісі дебілів. А то їм нема чим зайнятися, чи красти втомились.
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13.07.2023 10:39 Відповісти
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Дебіли. Люди не відмовляться від готівки. Якщо не буде гривні в налі. То готівкою в Україні буде долар чи євро.
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13.07.2023 01:39 Відповісти
А центи будемо пиляти на чверті, як в Африці.
Як і з кіно, ще один приклад руйнування держави під виглядом її розвитку.
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13.07.2023 08:27 Відповісти
Здаєтьсв в Нігерії була спроба вивести готівку і перейти на безнал . Зрозуміло , що спроба повністю провалилася .
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13.07.2023 13:26 Відповісти
Ми - не Нігерія, ми - країна прогресивна, з кращими у світі жіжіталізаторамі.
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13.07.2023 13:28 Відповісти
кланові війни!

УкрПошті треба довести економічну вигідність для народу та держави.

Із іншого боку, кожен великий приватний концерн має власний банк.
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13.07.2023 08:45 Відповісти
коли Укрпошта почне працювати як та ж Нова Пошта тоді можна буде говорити про економічну ефективність та вигідність. Наразі це лютий совок, черги, довге оформлення, хамовиті жіночки пенсійного віку бо на оклади 5 тис. там ніхто більш працювати не хоче
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13.07.2023 08:56 Відповісти
З іншого боку, Нова Пошта пенсію розносити не зобов'язана.
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13.07.2023 13:34 Відповісти
для розноски пенсій (далеко не всі пенсіонери потребують цього) є соціальні працівники, зокрема такі є в кожній територіальній громаді навіть в селах і одержують чималу зарплату. Тому і цей пережиток совка не питання
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13.07.2023 13:38 Відповісти
так можна сказати, "є і інтернет та платіжні системи" - ще дешевше.
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13.07.2023 13:57 Відповісти
Дайте вже хто небуть копняків в офісі дебілів. А то їм нема чим зайнятися, чи красти втомились.
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13.07.2023 10:39 Відповісти
они выполняют программу денацификации Украины с полной ликвидацией народа Украины. Так что все гораздо страшнее...
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13.07.2023 10:59 Відповісти
В Україні тяжка війна, ресурсів на фронті не вистачає. А в Охвісі Зеленьського "тишь да блажь"! Не встигають схеми по дерібану бюджета придумувати! Якби того синочка львівського регіонала Шаурми кинути на тиждень на передок- вмить би "схеми" дерібана із голови повилітали!
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13.07.2023 12:14 Відповісти
Є краща ідея - Бездебільна Україна
шляхом створення зони вільної від зе та іншої безуглих стефанчуків. Як технопарк, тільки навпаки.
Пожиттєве утримання "слуг народу" забезпечать 73 дупоголових - незламна арахамія інтелекту
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13.07.2023 13:59 Відповісти
Відмова від готівки призведе до:
- тотального контролю та податкових поборів з будь-яких розрахунків
- дає можливість державі та банкам заробляти шалені кошти на комісійних за розрахунки і піднімати їх як завгодно, відповідно, втрачатимуть прості "смертні"
- втрату прав та свобод громадян та можливість миттєвої розправи над ким завгодно шляхом блокування розрахунків за лічені секунди
- прив'язку громадян до електронних засобів, відповідно, можливість здирати шалені кошти тарифами за зв'язок, інтернет і т.п.
І це ще не повний перелік. ЗЕпотвори в Україні будують тоталітарну систему і цифровий концтабір, а не йдуть в ЄС чи НАТО.
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13.07.2023 14:22 Відповісти
"Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі банку "Альпарі банк" за 260 млн грн.

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на джерела у Кабміні та Укрпошті.

Видання зазначає, що Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури, власник Укрпошти, погодили угоду.

Тепер згоду на купівлю повинен дати Національний банк, наразі Укрпошта готує пакет документів.

"Альпарі банк" володіє мінімальним з дозволеного статутним капіталом у 200 млн грн. За ІІІ квартали 2021 року банк мав 44,6 млн грн зобов'язань, 1,3 млн податкового боргу та 8,3 млн грн збитків. Альпарі - один із найбільш збиткових в Україні за ІІІ квартали. Банк має лише одне відділення.

Головою наглядової ради банку є третій президент України Віктор Ющенко. Також серед членів наглядової ради - колишній міністр фінансів Сергій Терьохін. Керівник самого банку - Ігор Францкевич, ексголова Райффайзенбанку та Індекс-Банку.

Офіційний власник банку з лютого 2016 року - громадянин ОАЕ та України Бахтарі Хедаятоллах.
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13.07.2023 14:35 Відповісти
Ой какой ужас! А КАКИЕ БЛ-ДИ ЭТО КОДЛО ВЫБРАЛО? А?????!!!!
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13.07.2023 15:28 Відповісти
Люди !!! З нас збираються зробити рабів !! Зараз в нас є вибір, чи готівка, чи безготівка. І влада хоче цей вибір забрати. Будь яка адекватна людина, тим більше в Україні, тримає певні заощадження в готівці. Бо коли пропаде світло, ляже банківська система, готівка - це єдине за що ви зможете придбати якийсь товар, чи послугу. Та й в кризових ситуаціях, мало хто захоче безготівку, бо там багато ризиків. Ми всі чудово пам'ятаємо банкопад, коли були суттєві обмеження по рахункам. І головне - якщо у вас є лише безготівка, то вас можуть позбавити ваших грошей у будь який момент. Можуть обмедити в використанні, як на якісь товари, так і відповідно до вашого місцезнаходження. Ви - раб, що без дозволу влади нічого не зможе робити. Тим паче жалітися на ту ж владу, бо одразу можуть заблокувати всі ваші кошти на існування.
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14.07.2023 10:49 Відповісти

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