У Нацбанку розкритикували ідею Офісу президента про створення поштового банку для відмови від готівки
Національний банк України (НБУ) послідовно виступає проти створення "поштового банку" на базі державного логістичного оператора АТ "Укрпошта".
Про це перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова повідомила в інтерв’ю ЕП, коментуючи заяви заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми про відмову від готівки і розширення доступу громадян до фінансових послуг через створення поштового банку на базі "Укрпошти".
Вона нагадала, що завдяки закону "Про платіжні послуги" платіжні системи зможуть відкривати рахунки, надавати споживчі кредити, проводити розрахунки.
"Якби "Укрпошта" відповідала всім вимогам технічно і з точки зору внутрішніх процедур, то вона могла б робити все це без банківської ліцензії", – зауважила Рожкова.
Заступниця голови НБУ додала, що регулятор послідовно виступає проти збільшення частки держави у банківському секторі, до чого неминуче призведе створення "поштового банку".
"Позиція регулятора не змінилася з 2015 року. По-перше, ми вважаємо, що кожен має займатися своєю справою, зокрема "Укрпошта". По-друге, частка держави в банківському секторі вже перевищує 50%. Її збільшення суперечить здоровому глузду. Крім цього, це абсолютно суперечить зобов’язанням та домовленостям з міжнародними партнерами, для них це "червона лінія", – наголосила Рожкова.
"По-третє, банківська діяльність достатньо дорога: підтримання капіталу, відповідність інфраструктури більш високим вимогам, автоматизація – усе це потребує багато грошей. Держава муситиме витрачати ці гроші на ще один державний банк. Загалом не зовсім зрозуміло, навіщо його створювати", – додала заступниця голови НБУ.
Рожкова розповіла, що "Укрпошта" вже подавала документи в НБУ на погодження придбання "Альпарі банку", але ця угода не відбулася через зауваження регулятора.
"Останнім часом "Укрпошта" ніяких нових документів не подавала, тому що, говорімо відверто, зараз мова може йти лише про PINBank, акції якого стягнуті на користь держави... У разі створення на його основі ще одного державного банку, який, до речі, не буде у вертикалі Мінфіну, ми бачимо суттєві ризики. Я не очікую, що цей банк буде здатен відповідати всім вимогам, а зважаючи на структуру, власність та обсяги "Укрпошти", це може дуже серйозно похитнути фінансову стабільність", – розповіла Рожкова.
"Наша позиція, яку ми довели до Кабінету міністрів і розглядали на Раді фінансової стабільності, незмінна. Ми вважаємо це рішення помилковим", – наголосила заступниця голови НБУ.
Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розповідав про план поступового переходу економіки України до cashless (повністю безготівкових розрахунків), одним з елементів якого має бути створення поштового банку на базі "Укрпошти".
Тоді Нацбанку України зазначали, що банківська система готова до повної відмови від готівкових розрахунків, але такої практики ще не було в жодній країні світу.
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Як і з кіно, ще один приклад руйнування держави під виглядом її розвитку.
УкрПошті треба довести економічну вигідність для народу та держави.
Із іншого боку, кожен великий приватний концерн має власний банк.
шляхом створення зони вільної від зе та іншої безуглих стефанчуків. Як технопарк, тільки навпаки.
Пожиттєве утримання "слуг народу" забезпечать 73 дупоголових - незламна ар
ахамія інтелекту
- тотального контролю та податкових поборів з будь-яких розрахунків
- дає можливість державі та банкам заробляти шалені кошти на комісійних за розрахунки і піднімати їх як завгодно, відповідно, втрачатимуть прості "смертні"
- втрату прав та свобод громадян та можливість миттєвої розправи над ким завгодно шляхом блокування розрахунків за лічені секунди
- прив'язку громадян до електронних засобів, відповідно, можливість здирати шалені кошти тарифами за зв'язок, інтернет і т.п.
І це ще не повний перелік. ЗЕпотвори в Україні будують тоталітарну систему і цифровий концтабір, а не йдуть в ЄС чи НАТО.
Про це повідомляє Liga.net з посиланням на джерела у Кабміні та Укрпошті.
Видання зазначає, що Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури, власник Укрпошти, погодили угоду.
Тепер згоду на купівлю повинен дати Національний банк, наразі Укрпошта готує пакет документів.
"Альпарі банк" володіє мінімальним з дозволеного статутним капіталом у 200 млн грн. За ІІІ квартали 2021 року банк мав 44,6 млн грн зобов'язань, 1,3 млн податкового боргу та 8,3 млн грн збитків. Альпарі - один із найбільш збиткових в Україні за ІІІ квартали. Банк має лише одне відділення.
Головою наглядової ради банку є третій президент України Віктор Ющенко. Також серед членів наглядової ради - колишній міністр фінансів Сергій Терьохін. Керівник самого банку - Ігор Францкевич, ексголова Райффайзенбанку та Індекс-Банку.
Офіційний власник банку з лютого 2016 року - громадянин ОАЕ та України Бахтарі Хедаятоллах.