Норвегія та Велика Британія виділять 5 мільйонів євро на розвиток Чорнобильської зони

Норвегія та Велика Британія анонсували допомогу Чорнобильській зоні у понад 5 млн євро.

"Україна дякує представникам кожної країни, яка є вкладником Міжнародного фонду для Чорнобиля РМСЧ, і окремо Норвегії та Великій Британії за підтримку розвитку Зони відчуження та дієву підтримку нашої держави у боротьбі з державою-агресором", – зазначив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький на засіданні Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Як заявив Краснолуцький, сторони домовились продовжувати співпрацю задля прискорення підписання Рамкової угоди між Україною та ЄБРР для фінансування заходів з відновлення безпечних умов у Чорнобильській зоні відчуження та об’єктах поводження з радіоактивними відходами в Україні, а також для підтримки довгострокової безпечної експлуатації таких об’єктів.

Раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив законопроєкт про розвиток Чорнобильської зони відчуження.