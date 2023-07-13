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Новини
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Генсек ООН запропонував Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення "дочки" банку до SWIFT, – Reuters

гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту Росії Володимиру Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення дочірньої компанії "Россєльхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що Росія погрожувала розірвати зернову угоду, термін дії якої закінчується в понеділок, оскільки, за її словами, не було виконано кілька вимог щодо відправки її власного зерна та добрив за кордон. Останні два судна, які прямують у межах угоди, зараз достроково завантажують вантажі в українському порту Одеса.

Ключовою вимогою Москви є повторне підключення російського агробанку "Россєльхозбанк" до SWIFT. Він був відрізаний від платіжної мережі рішенням ЄС у червні 2022 року через вторгнення Росії в Україну. У травні представник ЄС заявив, що Євросоюз не розглядає можливість відновлення російських банків.

Утім, за словами джерел видання, ЄС розглядає можливість підключення до SWIFT дочірньої компанії "Россєльхозбанку", щоб дозволити здійснювати операції з зерном і добривами.

Гутерріш запропонував Путіну, щоб Росія дозволила продовжити "зернову угоду" на кілька місяців, давши ЄС час підключити "дочку" банку до SWIFT, повідомили два джерела, знайомі з обговореннями.

Як заявив представник ООН, у вівторок Гутерріш надіслав листа Путіну, пропонуючи шляхи подальшого сприяння російському експорту продовольства та добрив і забезпечення безперервних поставок українського зерна.

"Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, що впливають на фінансові операції через "Россєльхозбанк", що є основною проблемою, висловленою РФ, і одночасно забезпечити безперервний потік українського зерна через Чорне море", - заявив журналістам речник ООН Стефан Дюжаррік.

Він не надав жодних подробиць щодо цієї пропозиції, але додав, що Гутерріш співпрацює з усіма відповідними сторонами з цього питання і готовий продовжити обговорення своєї пропозиції з Росією.

Речник Кремля не одразу відповів на прохання про коментар.

Reuters нагадує, що у липні 2022 року ОООН і Туреччина виступили посередниками в "зерновій ініціативі" з Росією та Україною, щоб допомогти пом'якшити глобальну продовольчу кризу, яка загострилася через вторгнення Москви та блокаду українських портів.

Щоб переконати Росію погодитися на Чорноморську угоду, одночасно було підписано трирічний меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким посадовці ООН погодилися допомогти Росії вивести її експорт продовольства та добрив на зовнішні ринки.

Хоча російський експорт продовольства і добрив не підпадає під дію західних санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну, Москва заявляє, що обмеження на платежі, логістику і страхування стали бар'єром для поставок.

Як повідомлялося, раніше в ООН визнавали, що СКЦ через дії російської сторони з 26 червня не видав дозволу на приєднання до чорноморської зернової ініціативи жодному новому суховантажу.

МЗС РФ напередодні фактично підтвердило блокування заходу суден до "зернового коридору", повідомивши, що всі судна мають вийти з нього до 18 липня.

Росія заявляє, що не планує продовжувати свою участь у "Чорноморській зерновій ініціативі", вимагаючи часткового скасування санкцій та відновлення роботи аміакопроводу "Тольяті-Одеса", який підірвано щонайменше у двох місцях.

Автор: 

зерно (1889) ООН (364) путін володимир (1073) росія (14573) SWIFT (68) зерновий коридор (196)


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Топ коментарі
+35
Чекайте нових вимог. Аміак там, розблокування постачання нафти, експорту електроніки.
А то прібєгут голодниє нєгри і всєх вас там скюшают, уууу!
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13.07.2023 10:29 Відповісти
+30
А, у этого ООНовского ******** не мелькнула мысль, что для обеспечения зерновой сделки достаточно отправить военно-морские силы по мандату ООН.
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13.07.2023 10:37 Відповісти
+18
Цікаво. Цей генсек оон подонок, або, таки , ідіот? І як тоді називаються люди , які його обрали на цю посаду?
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13.07.2023 10:36 Відповісти
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Чекайте нових вимог. Аміак там, розблокування постачання нафти, експорту електроніки.
А то прібєгут голодниє нєгри і всєх вас там скюшают, уууу!
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13.07.2023 10:29 Відповісти
Чому так скромно ?
Може в обмін на "спорні території"?
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13.07.2023 10:41 Відповісти
Так там уже давно подковерными договорняками договариваются и давят на Украину чтобы Украина отказалась от своих территорий и контрнаступления ради продления *зернового договорняка*. Просто нам об етом не говорят вголос. Думаете нам просто так не дают дальнобойные ракеты и самолеты илизапрещают стрелять по рашке и даже по крыму? Зерновая сделка- ето сделка на крови. И нам она дороже обойдется чем те копейки которые мы с нее имеем. Точнее имеем копейки даже не мы а барыги торгующие зерном. Мы требуем чтобы Европа прекратила сотрудничество с рашкой а сами продолжаем с рашистами торговать и договариваться
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13.07.2023 10:49 Відповісти
"FT FT", про яку "торгівлю" з Рашкою ти мовиш? Ти взагалі в курсі що таке "зернова угода", кому й куди йдуть згідно неї вантажі?! Мелеш бозна що з власної неосвідченності питанням!!!
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13.07.2023 11:00 Відповісти
Ето ты нихрена не понимаешь. А я в курсе что такое *зерновой договорняк*. Ето когда мировые трейдеры-мультимиллиардеры давят на политиков своих стран чтобы те надавили на Украину пойти на компромисы и капитуляцию ради возобновления рынка зерна.
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13.07.2023 11:16 Відповісти
кацапський ти бот ! 👿
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13.07.2023 11:37 Відповісти
ПНХ кацапоид. Ето ты предлогаешь договариваться с рашистами и торгуешь Украиной
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13.07.2023 11:54 Відповісти
Жабу варять повільно.
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13.07.2023 10:56 Відповісти
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13.07.2023 13:11 Відповісти
Ето называется ТЕРРОРИЗМ. Рашисты взрывают и расстреливают гражданские суда, чтобы выполняли их условия. А мы ето проглатываем. Хотят наше зерно пускай сопровождают военными конвоями ООН и НАТО.
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13.07.2023 10:43 Відповісти
Еххх! Немає вже Рейгана і Тетчер.... країни Заходу змінилися, мало не плачу.
Були б вони - 6й ( чи 7й?) флот був би вже в Чорному морі і Ердоган би і не пукнув.
Плюс англійські кораблі - і ВСЕ!
Нам по барабану - ми заюезпечуємо Світ хлібом.
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13.07.2023 11:42 Відповісти
Покління деградували, перетворилися на безхребетниї інфантилів. Їм не потрібні політики, які здатні воювати, бо вони вже генетично не здатні до війни. Їх не хвилює геноцид українців, їх хвилює БЛМ, ЛГБТ, клімат, феменізм та інша фігня.
Джонсон був, але його поперли, бо занадто "радикальний".
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13.07.2023 12:39 Відповісти
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13.07.2023 10:32 Відповісти
Пора, пора Едік, знову запанувати у Кара-деніз !

.
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13.07.2023 10:43 Відповісти
А ху-ху не хо-хо, що ще ви хочете їм відкрити? Може краще сказати, що не буде зернової угоди, то ще щось відрубаємо вам ...
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13.07.2023 10:33 Відповісти
ныхто нас вже питати нічого не збірається . вже все порешали США та РФ без України .
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13.07.2023 11:05 Відповісти
Шо, апять зрада зрадная? ))))))))
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13.07.2023 11:12 Відповісти
як хочете так і називайте. Війну партнери вирішили мінімум ще на рік затягнути , Крим та окуповані теріторії Донбаса у 2014м році нам ніхто не дозволить звільнити. якось так
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13.07.2023 11:19 Відповісти
Хто не дозволить? Масони, іллюмінати, інопланетяне? Ми просто фізично не зможемо це зробити, в м'ясних штурмах ми не помічені. А щоб цього не було, треба було раніше думати а не заглядати в очі хлу ... Бо як вибирати, то по приколу, а як захищати країну, то памагітєєєє ...
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13.07.2023 11:47 Відповісти
та да щей війну назвати АТО , замість того тщоб ввести воєний стан , розірвати дипстосунки та всяку торгівлю з країною-агрессором РФ, бо дуже хотілося торгувати з кацапстаном та заробляти копійчину. але маємо те що маємо. нажаль
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13.07.2023 11:53 Відповісти
Вводили військовий стан, але згадайте скільки срачу було? Нас ущімляють, не дают работать, давайте дагавариваться , отдайте им Крим і Данбас, пусть падавятся ...
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13.07.2023 12:47 Відповісти
уже продовжили і без тебе, миротворець ****!!! Як же ******* ці шмари москальські!
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13.07.2023 10:34 Відповісти
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13.07.2023 10:36 Відповісти
зпропонуй ***** ще й відсмоктати.... імпотенти оонівські....
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13.07.2023 10:36 Відповісти
Цікаво. Цей генсек оон подонок, або, таки , ідіот? І як тоді називаються люди , які його обрали на цю посаду?
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13.07.2023 10:36 Відповісти
"любой капріз за вашим деньги"
хоч подонок, хоч ідіот 😕
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13.07.2023 10:45 Відповісти
Просто продажна тварюка.
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13.07.2023 12:41 Відповісти
А, у этого ООНовского ******** не мелькнула мысль, что для обеспечения зерновой сделки достаточно отправить военно-морские силы по мандату ООН.
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13.07.2023 10:37 Відповісти
А ХУ*ЕВО не станет? Выпердыш путинский....
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13.07.2023 10:37 Відповісти
Зашибись мля. А может еще Херсон рашистам сдать ради зерновой сделки? Не зря умные люди рассказывают что зерновая сделка ето сдача Украины. И мы кровью платим за то чтобы барыги торговали зерном с нашими врагами.
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13.07.2023 10:40 Відповісти
Ну, зерно йде НЕ ворогам, але поступатися заради "не ворогів" ворогу це безглуздя. Нехай цей олух генООНий тисне на )(уйло (він же путін) а не зацікавлює його поступками ЗА ЧУЖИЙ РАХУНОК! ССИКЛО міжнародне!!!
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13.07.2023 10:56 Відповісти
А куда идет наше зерно? Сирия, Иран, Турция, африканские республики которые голосуют против Украины. А чтобы вырастить ето зерно мы закупаем у рашки удобрения. В итоге финансируем нашего врага дважды.
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13.07.2023 11:08 Відповісти
Ну давайте уже все санкции снимите проститутки мирового масштаба
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13.07.2023 10:41 Відповісти
А ти zeлупа якаго масштабу курва, що тоьі заважає спілкуватися українською на українському сайті хвойда?? Я не розумію твою спам риганину
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13.07.2023 12:51 Відповісти
не розумієш так ти тупий по життю
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13.07.2023 14:35 Відповісти
А наши агролорды потирают ручки.
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13.07.2023 10:43 Відповісти
Може пора злочинця пуйла всім світом на місце ставити, а не перемовини з ним вести. Перемовини з терористами не ведуть, їх знищують.
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13.07.2023 10:43 Відповісти
Гейропа нам не надо!!! Поверьте нету там ничего хорошего. Да и от наты толку ноль

НАМ НУЖНО ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ И ТЫСЯЧИ РАКЕТ!!!
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13.07.2023 10:44 Відповісти
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13.07.2023 10:44 Відповісти
Не ООН а якась безхребетна богадільня. Пора пере заснувати цю організацію з новою назвою. І викинути звідти країни-паразити.
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13.07.2023 10:45 Відповісти
Слізняк гутеруш знову торгує на крові,а може вам підключити один банк а потім ще один і ще один і так всі санкції знімуть по троху нам на срати на Українців головне хороше баблішко з зернової угоди гутерішу капає...*** деколи хочеться щоб прилетіло раз там де сидить гутеріш.
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13.07.2023 10:47 Відповісти
НЕ генсек ООН ці санкції вводив, НЕ йому їх і відміняти. Він ПУСТЕ МІСЦЕ, яке НІ НА ЩО не спроможне, тому йому краще мовчати - буде здаватися розумнішим!!!
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13.07.2023 10:52 Відповісти
оон - організіція об'єднаних нікчем
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13.07.2023 10:55 Відповісти
Коли ти вже на пенсію підеш?(((
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13.07.2023 11:03 Відповісти
Знову мудрують нікчеми ,а сказати вивести свої війська з території України що не дозволяє ?
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13.07.2023 11:10 Відповісти
Ничего умнее не мог придумать?
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13.07.2023 11:13 Відповісти
Скотина.Більше слів нема.
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13.07.2023 11:15 Відповісти
Безмозгла шлюха з борделю оон
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13.07.2023 11:19 Відповісти
похоже Гуттеришу бабло через тот банк обещали скинуть, вот и старается а то ж "партнер" денежный, хоть бабло краденное и на трупах
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13.07.2023 11:19 Відповісти
які ж вони дурні..., та рашка потім вигадає ще мільйон перешкод, а головна перешкода - це вона сама, досить її усунути й все піде як по маслу...
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13.07.2023 11:20 Відповісти
Зря мы согласились на зерновую угоду в таком формате.
Нужно было требовать вывод росийских войск.
Пусть бы мир немного поколбасило от цен на зерно, и мы бы остались при своих доходах при меньшем экспорте за счёт дифицита.
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13.07.2023 11:21 Відповісти
Єпанько!!!!
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13.07.2023 11:22 Відповісти
виконуючи шантаж терориста-московії імпотентне ООН отримає і ганьбу і війну
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13.07.2023 11:25 Відповісти
Если генсек ООН такой дебил, понятно, почему эта организация так выродилась.
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13.07.2023 11:28 Відповісти
Перебьются !
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13.07.2023 11:34 Відповісти
Та це просто треш, це те саме що відмінити санкції взагалі. Треба вже розганяти цей ООН, взагалі не життєздатна організація, лише бабло збирає на своїх чинуш
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13.07.2023 11:40 Відповісти
А може ООН простіше буде просто ракети поставляти РФ ніж фінансувати їх виробництво?
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13.07.2023 12:02 Відповісти
кончена гнида!!!
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13.07.2023 12:03 Відповісти
Старий з ООН, пропонує московському УБИВЦІ УКРАЇНЦІВ, продовжити їх УБИВАТИ, в обмін на зерно з України!

Це і весь тобі, отой,радбез ООН !!!
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13.07.2023 12:15 Відповісти
Ну щож ми побачили в черговий раз що ООН це кишенькова контора для якоі по перше це гроши, і не мае не якого відношеня до задекларованих в іі уставі принципів.
за ради дешевого зерна для афріки вони залюбки вбьють ще мільон украіців.
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13.07.2023 12:31 Відповісти
Что такое ООН ? похоже это настолько беспонтовая и продажная организация что о ней даже никто не слышал.
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13.07.2023 12:35 Відповісти
Этот клоун пробил очередное днище
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13.07.2023 12:46 Відповісти
Якби наш zeпокидьок не пробивав днища і боровся б з корупцією і колаборантами то і в Україні все було б інакше...
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13.07.2023 12:53 Відповісти
Фантазии. Сродни вере в бога. Фантазии что один чел, кто бы он не был, способен в одиночку решить все проблемы целой страны.
Такая же вера как в бога, которому стоит помолиться и он все порешает.
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13.07.2023 17:17 Відповісти
ВИРОДОК!!!!!!!!!!!!!!
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13.07.2023 13:34 Відповісти
Продажна курва ота ваша гутеріш!
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13.07.2023 14:13 Відповісти

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