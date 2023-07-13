Генсек ООН запропонував Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення "дочки" банку до SWIFT, – Reuters

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту Росії Володимиру Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення дочірньої компанії "Россєльхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.



Зазначається, що Росія погрожувала розірвати зернову угоду, термін дії якої закінчується в понеділок, оскільки, за її словами, не було виконано кілька вимог щодо відправки її власного зерна та добрив за кордон. Останні два судна, які прямують у межах угоди, зараз достроково завантажують вантажі в українському порту Одеса.



Ключовою вимогою Москви є повторне підключення російського агробанку "Россєльхозбанк" до SWIFT. Він був відрізаний від платіжної мережі рішенням ЄС у червні 2022 року через вторгнення Росії в Україну. У травні представник ЄС заявив, що Євросоюз не розглядає можливість відновлення російських банків.



Утім, за словами джерел видання, ЄС розглядає можливість підключення до SWIFT дочірньої компанії "Россєльхозбанку", щоб дозволити здійснювати операції з зерном і добривами.



Гутерріш запропонував Путіну, щоб Росія дозволила продовжити "зернову угоду" на кілька місяців, давши ЄС час підключити "дочку" банку до SWIFT, повідомили два джерела, знайомі з обговореннями.



Як заявив представник ООН, у вівторок Гутерріш надіслав листа Путіну, пропонуючи шляхи подальшого сприяння російському експорту продовольства та добрив і забезпечення безперервних поставок українського зерна.



"Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, що впливають на фінансові операції через "Россєльхозбанк", що є основною проблемою, висловленою РФ, і одночасно забезпечити безперервний потік українського зерна через Чорне море", - заявив журналістам речник ООН Стефан Дюжаррік.

Він не надав жодних подробиць щодо цієї пропозиції, але додав, що Гутерріш співпрацює з усіма відповідними сторонами з цього питання і готовий продовжити обговорення своєї пропозиції з Росією.

Речник Кремля не одразу відповів на прохання про коментар.

Reuters нагадує, що у липні 2022 року ОООН і Туреччина виступили посередниками в "зерновій ініціативі" з Росією та Україною, щоб допомогти пом'якшити глобальну продовольчу кризу, яка загострилася через вторгнення Москви та блокаду українських портів.

Щоб переконати Росію погодитися на Чорноморську угоду, одночасно було підписано трирічний меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким посадовці ООН погодилися допомогти Росії вивести її експорт продовольства та добрив на зовнішні ринки.

Хоча російський експорт продовольства і добрив не підпадає під дію західних санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну, Москва заявляє, що обмеження на платежі, логістику і страхування стали бар'єром для поставок.

Як повідомлялося, раніше в ООН визнавали, що СКЦ через дії російської сторони з 26 червня не видав дозволу на приєднання до чорноморської зернової ініціативи жодному новому суховантажу.

МЗС РФ напередодні фактично підтвердило блокування заходу суден до "зернового коридору", повідомивши, що всі судна мають вийти з нього до 18 липня.

Росія заявляє, що не планує продовжувати свою участь у "Чорноморській зерновій ініціативі", вимагаючи часткового скасування санкцій та відновлення роботи аміакопроводу "Тольяті-Одеса", який підірвано щонайменше у двох місцях.