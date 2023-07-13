Окупанти планують перевести четвертий енергоблок Запорізької АЕС в гарячий режим, – МАГАТЕ

Співробітники окупованої Запорізької АЕС готуються до переведення четвертого енергоблоку зі стану "холодної зупинки" до "гарячої".

Про це повідомляє Міжнародне агентство атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що після цього п'ятий енергоблок, який наразі перебуває в режимі гарячої зупинки, переведуть на холодну зупинку для проведення профілактичних робіт. Інші енергоблоки залишаються у холодному режимі.

Експерти пояснили, що пару, яка виробляється одним блоком під час "гарячого зупину", використовують для різних цілей ядерної безпеки, включно з переробкою рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах для зберігання.

"Проте експерти МАГАТЕ настійно рекомендують ЗАЕС вивчити всі можливі варіанти встановлення зовнішнього котла для вироблення необхідної пари, що дало б змогу перевести всі енергоблоки в стан "холодного зупину", оскільки Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження про обмеження роботи всіх шести блоків у стані "холодного зупину", – йдеться у повідомленні.

Спостерігачі місії також зазначили, що на території Запорізької АЕС не виявлено вибухівку, водночас уточнюючи, що МАГАТЕ отримала доступ не до всіх приміщень.

"Експерти МАГАТЕ протягом останніх днів продовжили інспектувати ЗАЕС і не виявили мін чи вибухівки, але досі очікують доступу до дахів третього та четвертого реакторів, де, за доступною інформацією, може бути вибухівка", – наголосили у звіті.

Як повідомлялося, супутник зафіксував появу невідомих об’єктів на даху енергоблока №4 Запорізької АЕС. До того ЗСУ попередили, що окупанти найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на окупованій АЕС, адже на дахах двох енергоблоків розмістили предмети, схожі на вибухівку.

Раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на окупованій Запорізькій АЕС з викидом радіації. Однак очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що загроза катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС наразі зменшується.