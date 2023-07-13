За програмою "єРобота" виділять ще 72 мільйони мікрогрантів на старт або розвиток бізнесу

Ще 306 українців отримають від держави грантові кошти на започаткування або розвиток бізнесу за програмою "Власна справа". За підсумками десятої хвилі подачі заяв на мікрогранти українці отримають 72 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Загалом з початку 2023 року переможцями програми стали вже 2 800 підприємців, яким буде надано гранти на 665 млн грн.

"Це інвестиції не лише в розвиток підприємництва, це також інвестиції в активізацію ринку праці, адже цьогорічні грантоотримувачі створять понад 6 тисяч нових робочих місць", – наголосила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів десятої хвилі 56% жінок і 44% чоловіків. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (56 осіб), Рівненської (33 особи), Івано-Франківської (24 особи), Полтавської (21 особа) та Київської (19 осіб) областей.

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці десятої хвилі, є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, переробна промисловість, тимчасове розміщування й організація харчування, а також охорона здоров’я та надання соціальної допомоги.

Цього року на програму "Власна справа" бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 тис. мікрогрантів.