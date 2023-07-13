БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
286 0

Київ виділить на фінансування сил безпеки та оборони понад 1,1 мільярда

кличко

У 2023 році Київ виділить на фінансування сил безпеки та оборони столиці понад 1,1 млрд грн.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

"Це – допомога військовим ЗСУ, прикордонникам, поліції. Із цих коштів вже профінансували майже 350 млн грн", – зазначив він.

Як нагадав мер столиці, минулого року на підтримку сил безпеки та оборони Київ виділив з бюджету міста майже 850 млн грн.

За його словами, ці гроші йдуть, зокрема, на військову форму, бронежилети, каски, на закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки та транспорт.

Як повідомлялося, із київського міського бюджету виділять 300 млн грн на встановлення 250 модульних бетонних укриттів. 

Автор: 

Київ (4733) Кличко Віталій (577) оборона (529)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 