Київ виділить на фінансування сил безпеки та оборони понад 1,1 мільярда

У 2023 році Київ виділить на фінансування сил безпеки та оборони столиці понад 1,1 млрд грн.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

"Це – допомога військовим ЗСУ, прикордонникам, поліції. Із цих коштів вже профінансували майже 350 млн грн", – зазначив він.

Як нагадав мер столиці, минулого року на підтримку сил безпеки та оборони Київ виділив з бюджету міста майже 850 млн грн.

За його словами, ці гроші йдуть, зокрема, на військову форму, бронежилети, каски, на закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки та транспорт.

Як повідомлялося, із київського міського бюджету виділять 300 млн грн на встановлення 250 модульних бетонних укриттів.