Ціни на російську нафту Urals вперше перевищили встановлений країнами G7 ліміт, – Bloomberg

Ціни на основний експортний сорт російської нафти Urals вперше перевищили ліміт, встановлений країнами "Великої сімки" на рівні $60 за барель.

За даними агентства Argus Media, ціна на нафту марки Urals 12 липня в чорноморському порту Новоросійськ зросли до $60,78 за барель, пише Bloomberg.

Ідея обмеження цін на російську нафту полягала в тому, щоб заборонити транспортування російської нафти з використанням послуг західних транспортних та страхових компаній, якщо ціна на неї перевищуватиме встановлений ліміт.

Однак останні дані свідчать про своєрідну перемогу Москви, яка зібрала тіньовий флот, достатньо великий, щоб транспортувати свою нафту покупцям з меншою потребою у послугах компаній із країн G7.

Водночас для деяких покупців російської нафти порушення лімітів стане "головним болем". Особливо для Індії, де деякі покупці все ще покладаються на ключові західні послуги для забезпечення імпорту.



"Останні кілька місяців індійські банки були особливо обережними через побоювання санкцій, вимагаючи від нафтопереробників показати, що ціна франко-борту їхнього вантажу була нижчою за $60 доларів, щоб здійснити оплату", – зазначила засновниця Vanda Insights Вандана Харі.

За її словами, Росії доведеться запропонувати більші знижки, щоб продовжувати залучати покупців в Азії. Або ; посередникам доведеться зменшити свої прибутки.

Це вказує на те, що Росії доведеться більше покладатися на власні танкери та послуги, або на послуги так званих "дружніх країн". Тим не менш, Росія все ще може мати проблеми з заміною західних танкерів і послуг. Наприкалад, наразі незрозуміло, хто страхує російські вантажі.

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Нагадаємо, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки"обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель. Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках.

Бюджет Росії зверстаний, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals у $70,1 за барель. Востаннє фактична ціна російської нафтизнаходилася трохи вище за цю планку в період з 15 жовтня по 14 листопада 2022 року ($71,1 за барель).