Зобов’язання перед МВФ: Рада схвалила законопроєкт про незалежну наглядову раду для "Оператора ГТС"

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України".

Ухвалення відповідного законопроєкту №9311-1-д у першому читанні підтримали 268 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт спрямований на впровадження належної системи корпоративного управління "Оператора ГТС", а також забезпечення належного виконання зобов'язань України перед Євросоюзом та МВФ.

Зокрема, документом передбачається:

запустити корпоративну реструктуризацію ТОВ "Оператора ГТС України" відповідно до узгодженої цільової моделі;

передати корпоративні права ТОВ "Оператор ГТС України" від АТ "Магістральні газопроводи України" до Міністерства енергетики, а також прийняти новий статут "Оператора ГТС", редакція якого має бути розроблена та погоджена із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства;

провести конкурсний відбір та призначити наглядову раду ТОВ "Оператор ГТС України".

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Як повідомлялося, у травні Кабінет міністрів схвалив урядовий законопроєкт "Про заходи щодо корпоративної реформи оператора газотранспортної системи України", який передбачав приєднання АТ "МГУ" до "Оператора ГТС України". Однак Верховна Рада не змогла ухвалити цей документ через нестачу голосів.

Своєю чергою колишній голова "Оператора ГТС" Сергій Макогон зауважив, що така модель дозволить зберегти чинну наглядову раду "МГУ", у ефективності якої є сумніви. На його думку, цей законопроєкт має зберегти контроль над "Оператором ГТС", оминувши необхідність призначення незалежної наглядової ради, і водночас виконати обіцянки перед міжнародними партнерами.

Як повідомлялося, у березні новим головою ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" призначили Дмитра Липпу – колишнього топменеджера холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова, де раніше працював і нинішній заступник Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма. При цьому Липпа звільнився зі своєї попередньої посади у "Метінвесті" ще до завершення конкурсу на посаду голови "Оператора ГТС".

Перед цим подала у відставку голова наглядової ради "МГУ" Уберта Беттонвіль, яка заявила про "некомпетентну та неприйнятну поведінку" деяких членів наглядової ради.

Нагадаємо, під час створення АТ "Магістральні газопроводи України" передбачалося, що ця компанія стане оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створив "Оператора ГТС України", якому і було передано функції "Укртрансгазу" з управління ГТС. У свою чергу ОГТСУ було передано у власність МДУ.

Ще у жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що МГУ свою функцію виконало і його можна розформувати. Водночас українська влада затягнула вирішення цього питання.

У затвердженому у квітні 2023 року меморандум між Міжнародним валютним фондом та Україною стоїть завдання до кінця липня передати акції ОГТСУ від МГУ безпосередньо Міненерго з відповідною зміною статуту.