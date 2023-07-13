Верховний Суд скасував банкрутство компанії Коломойського з боргом перед "Приватбанком" на 2 мільярди

Верховний Суд скасував визнання банкрутом ТОВ "Монтана – Естейт" (до 2021 року – ТОВ "Приватофис"), що володіло сотнями об’єктів нерухомості, придбаними на кошти "Приватбанку".

Відповідне рішення суд ухвалив 11 липня, повідомляє пресслужба банку.

"Верховний Суд не дозволив нашвидкуруч визнати банкрутом компанію з мільярдними боргами. Ми вітаємо це рішення Верховного Суду, який підтвердив, що стоїть на стороні закону і справедливості", – зазначили у пресслужбі банку.

ТОВ "Монтана – Естейт" має борг перед "Приватбанком" з боргом у 2 млрд грн, при цьому перед банкрутством з компанії вивели нерухомість на суму майже 400 млн грн.

"Приватбанк" має надію, що вся незаконно відчужена нерухомість буде повернута у власність банку", – додали у пресслужбі банку.

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"Приватофис" був створений колишнім менеджментом "Приватбанку" ще у 2005 році. Компанія здавала в оренду нерухомість, придбану за кредитні кошти "Приватбанку". При цьому право власності на 247 приміщень, які були куплені в кредит на 1,5 млрд грн і у яких розташовувались відділення банку по всій Україні, "Приватофис" записав на себе.

Після націоналізації "Приватбанку", "Приватофис" залишився під контролем осіб, пов'язаних з колишнім менеджментом. Наприкінці 2019-2020 років компанія вивела з власності більше 200 об'єктів нерухомості шляхом внесення до статутного капіталу інших юридичних осіб. На балансі боржника залишилось 46 об'єктів нерухомого майна, яке в переважній більшості знаходиться на непідконтрольній території – АРК Крим, Донецькій і Луганській областях.

У 2021 році компанії наближені до "Монтана - Естейт" ініціювали процедуру її банкрутства та призначили через суд "лояльного" арбітражного керуючого. Попри заперечення банку, суд у грудні 2021 року ухвалив рішення про визнання боржника банкрутом.

Як повідомлялося, у березні Центральний апеляційний госпсуд задовольнив скаргу "Приватбанку" та скасував постанову про визнання банкрутом компанії "Монтана-Естейт" (раніше – "Приватофис"), яка заборгувала банку 2,6 млрд гривень.