Експорт російської нафти впав до мінімуму за останні два роки, – МЕА

Експорт російської нафти у червні зменшився на 600 тисяч барелів на добу – до 7,3 млн барелів на добу.

Як свідчать дані оновленого звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), це мінімальний показник із березня 2021 року.

За оцінками агентства, очікувані доходи Росії від експорту нафти впали на $1,5 млрд за місяць – до $11,8 млрд. Це майже вдвічі менше, ніж у червні минулого року, зауважує МЕА.

"Москва пообіцяла ще більше скоротити експорт – на 500 тис. барелів на добу з серпня, щоб зупинити падіння цін і доходів, але може зберегти видобуток на стабільному рівні, оскільки внутрішній попит на нафту сезонно зростає", – зазначається у звіті.

Загалом постачання нафти на світовий ринок у червні зросло до 101,8 млн барелів на добу, збільшившись на 480 тис. барелів на добу, однак у липні може різко впасти через оголошені Саудівською Аравією плани знизити видобуток на 1 млн барелів на добу.

Однак світове виробництво цього року все одно зросте на 1,6 млн барелів на добу – до 101,5 млн, оскільки країни, що не входять до ОПЕК+, збільшать видобуток на 1,9 млн бар. на добу. Наступного року очікується новий рекорд з постачання нафти на світовий ринок – експорт зросте до 102,8 млн бар. на добу, прогнозує МЕА.

Водночас світовий попит на нафту в 2023 році зросте на 2,2 млн барелів на добу – до 102,1 млн, що також є новим рекордом. Втім, це на 223 тис. барелів на добу менше, ніж прогнозувалося раніше. Очікується, що на Китай припадатиме близько 70% загального приросту споживання. У 2024 році зростання споживання нафти сповільниться до 1,1 млн барелів на добу.

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Як повідомлялося, нафтогазові доходи бюджету РФ у першому півріччі впали на 47% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 3,38 трильйона рублів, переважно, через дисконт на російську нафту марки Urals порівняно з нафтою Brent, а також падіння цін на газ та обсягів його експорту.

Дефіцит бюджету Росії в першому півріччі близький до плану на весь рік – 2,595 трлн рублів за січень-червень за прогнозу 2,925 трлн рублів (2% ВВП) за підсумками року.

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.