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Новини
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Рада розблокувала скасування податкових пільг для бізнесу і повернення штрафів за відсутність касових апаратів

аппарат,кассовый

Верховна Рада розблокувала підписання закону "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", який скасовує більшість запроваджених після початку повномасштабної війни пільг для бізнесу.

Жодна із трьох постанов про скасування прийняття цього закону на засіданні у четвер, 13 липня, не набрала мінімально необхідної кількості голосів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Відповідно, зараз голова парламенту отримав право підписати закон, передати його на підпис президенту та з 1 серпня він вступить в силу", – уточнив депутат.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон у другому читанні 30 червня. Повернення довоєнних податків – одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з МВФ, так званий структурний маяк.

Ухвалена редакція законопроєкту передбачає скасування з 1 серпня можливості для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку (ЄП) у розмірі 2% від суми доходу.

Крім того, законом з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення податкових перевірок, але виключно для виробників підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), а також підприємств, які працюють у сферах грального бізнесу та фінансових послуг.

Також закон з 1 жовтня відновлює відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Водночас бізнес звільняється від фінансової відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами), якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях (у тому числі територіях можливих бойових дій).

Водночас закон передбачає низку виключень для бізнесу, який працює на прифронтових територіях.

Автор: 

ВР (2910) закон (1494) податки (2492) Податковий кодекс (235) парламент (1969)


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Топ коментарі
+21
Ай, зеленые молодца! Нужно добить не добитое и уничтожить не уничтоженное. Главное мошонку посильнее себе набить. Подумаешь, что в стране война, миллионы беженцев и безработица в 30%. В их головах войны уже нет.
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13.07.2023 16:29 Відповісти
+9
Взятки и дикие штрафы возвращаются,сивкович работает.
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13.07.2023 16:34 Відповісти
+7
Знаючи зеленомордих, то віри їм немає, що там за домовленості з МВФ, хто небудь їх читав, тай наш найвеличніший, тільки в своєму серіалі гарно посилає МВФ. Так що те, що говорять "слуги виродки народу", то ще не значить що так і є
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13.07.2023 17:02 Відповісти
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Ай, зеленые молодца! Нужно добить не добитое и уничтожить не уничтоженное. Главное мошонку посильнее себе набить. Подумаешь, что в стране война, миллионы беженцев и безработица в 30%. В их головах войны уже нет.
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13.07.2023 16:29 Відповісти
Читай уважно статтю: "Повернення довоєнних податків - одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з МВФ"...
Категоричний не прихильник зелених, але тут вибору нема: або виконати вимоги МВФ або бюджетники без зарплат і пенсіонери без пенсій...
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13.07.2023 16:40 Відповісти
мивифи лише питає - за рахунок чого будете повертати кошти?... мінфіни країн самотужки надають їм пропозиції... дивно, що в наших не було - за рахунок повернення вкрадених коштів корупціонерами...
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13.07.2023 16:52 Відповісти
Маячня. Перед наданням кредиту в країні працює місія МВФ, яка вивчає всі фінансові документи. На слово ніхто не вірить. Доводилось коли брати кредит в серйозному банку? Отож. Повинне бути документально підтверджене джерело стабільного доходу, яке і вважається гарантією вашої платоспроможності. Повернення вкрадених коштів стабільним джерелом доходу не є. Можуть повернути, а можуть і ні.
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13.07.2023 17:14 Відповісти
Так і податки не можуть бути гарантією платоспроможності. Можуть зібрати, а можуть і не зібрати. Бо не буде з кого збирати. Тобто касові апарати будуть, а податків не буде.
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13.07.2023 18:30 Відповісти
так-так, а одинадцята шкура з голих гусей буде гарантованим доходом бюджету...
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13.07.2023 18:42 Відповісти
МВФ і податкову і судову реформу вимагають. Щось не видно що їх впроваджують. Навпаки як можуть гальмують цей процес.
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14.07.2023 07:26 Відповісти
МВФ до задницы каким образом мы сбалансируем расходы с доходами. Что зелень заложила - то и приняли в программу.
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13.07.2023 16:55 Відповісти
як Ви гадаєте, що буде робити податкова з поверненням можливості штрафувати ледь живих підприємців в умовах, коли її на період війни на законодавчому рівні звільнили від будь якої відповідальності за нанесені тим збитки?...
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13.07.2023 16:55 Відповісти
Я б не сказав, що вони ледь живі.
У мене тут рядом живе власник невеликого продуктового магазинчика (магазин знаходиться в хорошому місці і завжди приносив прибуток). Так він цього року купив новий Фольцваген Артеон, а також будує біля магазину пристройку під кабак.
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14.07.2023 01:33 Відповісти
Терміново відібрати і поділити. Доколі пролетаріат будуть угнітати ці буржуїни.
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14.07.2023 07:27 Відповісти
Та для чого відбирати, а оштрафувати можна. Просто в нього оборот магазину мільйони гривень, а продавці рахують все мимо касси. Платить налогів менше чим який небудь працівник, який працює за 8 тис грн в місяць.
Но зато як ви тут, розказує як держава задовбала своїми перевірками.
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14.07.2023 07:40 Відповісти
нажаль, далеко не всім так "пощастило"...
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14.07.2023 09:37 Відповісти
Знаючи зеленомордих, то віри їм немає, що там за домовленості з МВФ, хто небудь їх читав, тай наш найвеличніший, тільки в своєму серіалі гарно посилає МВФ. Так що те, що говорять "слуги виродки народу", то ще не значить що так і є
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13.07.2023 17:02 Відповісти
Ви тут не пишіть ахінею - якщо є договір з МВФ - то документи будь ласка! Скорше може бути шо МВФ вимагав не красти гроші - а ЗЕморди сказали що все зроблять але замість цього рішили прижучити ФОПів...Моя програма мінімум - закрити ФОП до жовтня і виїхати звідси назавжди...Платити штрафи які чорти сівковича по 50-150тис грн будуть мені придумувати ніхто не збирається... Країна ідіотів....Вибрали - то майте!
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13.07.2023 17:42 Відповісти
Ахінея і маячня: "МВФ вимагав не красти гроші". Більшої ахінеї вже годі й вигадати.
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13.07.2023 19:12 Відповісти
Причём МВФ не курсе, что на него ссылается зелёное шапито
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13.07.2023 18:57 Відповісти
Ви особисто читали меморандум з МВФ, можете процитувати
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13.07.2023 21:27 Відповісти
В гуглі забанили? В жебраків слуг нема.
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13.07.2023 23:00 Відповісти
Взятки и дикие штрафы возвращаются,сивкович работает.
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13.07.2023 16:34 Відповісти
хочеться сказать зеленскому, как он сам говорил. Ідіть у сраку
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13.07.2023 16:38 Відповісти
Сівковича розшукує ФБР, а його поплічник Гетманцев грабує українців і посилає нах ЗСУ
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14.07.2023 10:45 Відповісти
Яка влада народна, все для людей!То ж люди обирали собі таку,щоб не тільки собі,як всі попередники,а ще й для людей...
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13.07.2023 16:34 Відповісти
Влада ніколи не для людей! Неважливо, ця влада комуністів, євросоціалістів чи шаманів
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14.07.2023 10:47 Відповісти
"вова, їбаш їх, плять!" (с).
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13.07.2023 16:36 Відповісти
Це ти про народ України? Дійсно, у вови непогано вийшло єпашить гоїв.
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13.07.2023 19:54 Відповісти
Тепер я точно з боргів не вилізу ))).
Напевно прийшов час звільнити трьох продавців,все закривати і йти воювати.
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13.07.2023 17:21 Відповісти
Давно пора.
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13.07.2023 19:13 Відповісти
По іншому не буде. Хоч полопайте тут.
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13.07.2023 18:10 Відповісти
РРО безумовно треба, в тій чи іншій формі. Права покупця - світовий пріорітет.
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13.07.2023 18:20 Відповісти
У покупця є єдине і достатнє право - не купляти всілякий непотріб. І РРО тут нідочого. Зафіксувати факт купівлі товару саме в цього продавця для майбутніх претензій можна будь-яким іншим документом.
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13.07.2023 18:38 Відповісти
РРО це не про права покупця, це про контроль держави над так званими "вільними громадянами" в Європі та США вже давно захопили владу ліваки-соціалісти як і у СРСР. Але до комунізму не дійдуть, бо такі ж лиходії як і совки
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14.07.2023 10:53 Відповісти
Зелёные выборы, радуйтесь и целуйте бубочку в сраку
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13.07.2023 18:58 Відповісти
кацапська агентура надалі продовжує знищувати українців тепер вже тих, що залишились зсередини
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13.07.2023 19:22 Відповісти
А блокування податкових накладних у ручному режимі - це також вимога мвф? А як щодо відшкодування ПДВ обраним компаніям - саме на цьому наполягала мвф?
Піторська влада робить із людей ідіотів постійно придумуючи нові способи пограбунку громадян.
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13.07.2023 19:53 Відповісти
Ось тому не хочу працювати офіційно як прийшла ця зех@йловська влада .
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13.07.2023 23:16 Відповісти
Ха-ха...типу раніше ви працювали в білу. Не смішіть людей...обхитртьи або вкрасти у держави це обов'язок кожного українця. А інакше всі його будуть вважати невдахою, який даже державу не може обмануть.
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14.07.2023 01:39 Відповісти
Зелена сволота. Падли, щоб ви вдавились тою владою. Тварі. Ненавиджу!
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14.07.2023 03:06 Відповісти
Добивають білий бізнес,хтось піде в тінь,податківці і всі решта злодіїв будуть в шоколаді,Україна перетворилась на бананову республіку.дивіться і далі брехливі єдині новини,мовчіть і йдіть помирати за зе- банду і їх приспішників
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14.07.2023 06:59 Відповісти
Доборолась Україна до самого краю. Гірше орка свої діти її розпинають!
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14.07.2023 09:41 Відповісти

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