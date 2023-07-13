Росіяни підганяють під свої стандарти крадену українську агропродукцію для її експорту, – Маляр

Російська окупаційна влада створює умови для експорту сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих територій України за межі території РФ.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, для цього окупант приводить сільськогосподарську продукцію та діяльність сільгоспвиробників у відповідність до російських стандартів федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду.

Раніше повідомлялося, що нещодавно в морському порту окупованого російськими військами Маріуполя знов було помічене судно "Междуреченськ", яке привезло бетоні укріплення для фортифікаційних споруд й вантажилося викраденим українським зерном.