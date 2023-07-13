Європарламент схвалив закон про підтримку виробництва боєприпасів і постачання їх в Україну

Європарламент затвердив плани щодо збільшення виробництва боєприпасів та ракет у ЄС.

Закон було ухвалено 505 голосами "за", 56 євродепутатів проголосували проти, і 21 утримався, передає Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до тексту, узгодженого з Радою ЄС минулого тижня, закон про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) спрямований на прискорення постачання боєприпасів і ракет в Україну та на допомогу державам-членам у поповненні їхніх арсеналів", – йдеться в повідомленні пресслужби Європарламенту.

У документі повідомляється, що, запроваджуючи відповідні цільові заходи, у тому числі фінансування в розмірі 500 млн євро, ASAP покликаний "наростити виробничі потужності ЄС для вирішення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема артилерійських боєприпасів, ракет та їх компонентів".

"Депутати Європарламенту також наполягали на тому, щоб країни ЄС надавали Україні боєприпаси, які фінансуються відповідно до цього законодавства, без обмежень на експорт", – зазначили в Європарламенті.

Тепер закон має бути остаточно затверджений Радою ЄС, після чого набуде чинності.