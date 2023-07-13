Рада спростить укладання угод про розподіл продукції для збільшення видобутку нафти та газу

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стимулювання розвитку нафтогазовидобувної галузі".

Прийняття відповідного законопроєкту №4344 у першому читанні підтримав 251 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою, документ має на меті "удосконалення нормативно-правового регулювання порядку укладення угод про розподіл продукції шляхом усунення низки законодавчих прогалин та бар’єрів, підвищення прозорості галузі".

Задля цього проєктом закону пропонується: