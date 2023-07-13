Рада спростить укладання угод про розподіл продукції для збільшення видобутку нафти та газу
Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стимулювання розвитку нафтогазовидобувної галузі".
Прийняття відповідного законопроєкту №4344 у першому читанні підтримав 251 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Згідно із пояснювальною запискою, документ має на меті "удосконалення нормативно-правового регулювання порядку укладення угод про розподіл продукції шляхом усунення низки законодавчих прогалин та бар’єрів, підвищення прозорості галузі".
Задля цього проєктом закону пропонується:
- передбачити відкритість та публічність роботи Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції шляхом онлайн-трансляції її засідань;
- переглянути перелік умов для проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції;
- виключити можливість укладення угоди про розподіл продукції без проведення конкурсу для ділянок із незначними запасами;
- збільшити строк між публікацією оголошення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції та граничним строком подання заявки на участь у конкурсі з одного до трьох місяців для суходолу, та шести місяців – для шельфу;
- вдосконалити критерії та порядок їх застосування для визначення переможця конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції;
- надати можливість використання під час проведення експертизи та оцінки запасів корисних копалин міжнародних стандартів;
- скасувати необхідність передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння, тощо.
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