Рада дозволила самостійно самостійно готуватися до теоретичного іспиту для отримання водійських прав

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами".

Прийняття відповідного законопроєкту №7354 у другому читанні та в цілому підтримав 271 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Метою закону у пояснювальній записці до нього вказано "вдосконалення державного контролю у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами, зниження аварійності на автошляхах, зменшення корупційних ризиків під час підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, проведення державної акредитації закладів (автошкіл), складання теоретичних та практичних іспитів тощо".

Для цього Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) доповнюється новими статтями:

№127-3, якою встановлюється адміністративна відповідальність за порушення порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;

№127-4, якою встановлюється адміністративна відповідальність за порушення порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, атестації їх спеціалістів та порядку приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами або видачі посвідчення водія.

Крім того, вносяться зміни до статей 221, 222 та 255 КУпАП з метою врегулювання питання притягнення до адміністративної відповідальності за вищезазначеними статтями.

Водночас змінами до закону "Про дорожній рух" пропонується запровадити для претендентів на отримання водійських прав самостійно готуватися до теоретичного іспиту, не вдаючись до послуг автошколи.