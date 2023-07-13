В ООН не помітили хвилі біженців з України через підрив Каховської ГЕС

Екологічна катастрофа, яка сталася внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, не спричинила суттєвої хвилі біженців за кордон, мешканці постраждалих Херсонської та Миколаївської областей переважно перемістилися всередині України.

Про це заявила заступниця представниці Агентства ООН у справах біженців в Україні (з питань захисту) Карен Вайтінг, передає Укрінформ.

"Стосовно того, що якісь екстраординарні випадки можуть спричинити нові хвилі міграції, то таким випадком, наприклад, було руйнування греблі Каховської ГЕС. Люди, які були переміщені з Херсонської та Миколаївської областей, перемістилися всередині України, вони не виїхали за кордон. Тобто ми не побачили якоїсь суттєвої хвилі міграції за кордон", – сказала Вайтінг.

Вона зазначила, що країни ЄС та Молдова залишаються готовими до прийому нових біженців з України.

"Але ми не очікуємо і не спостерігаємо суттєвих переміщень населення навіть всередині України", – констатувала Вайтінг.

Як повідомлялося, уночі 6 червня російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС. За фактом підриву правоохоронці розпочали розслідування за статтею про екоцид. В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.