Військова допомога на 1,5 мільярда євро: Резніков розповів про результати саміту НАТО

За підсумками саміту країн-учасниць НАТО у Вільнюсі Україна отримає від міжнародних партнерів військову допомогу загальною вартістю понад 1,5 млрд євро.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Twitter.

"Ракети великої дальності SCALP, танки Leopard, додаткові Patriots, навчання пілотів F-16 – це лише деякі з тих речей, про які можна оголосити публічно", – написав Резніков.

Він перерахував сім пакетів військової допомоги від різних країн, найбільший із яких – від Німеччини.

"Німеччина: новий пакет допомоги на суму 700 млн євро включає 25 танків Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 ЗРК Patriot, 5 броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2, 20 тис. 155-мм артилерійських снарядів, 5 тис. димових снарядів", – уточнив міністр.

"Норвегія: 1000 мікродронів Black Hornet, пакет підтримки NASAMS (2 додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини); Норвегія також збільшила розмір бюджету військової допомоги Україні з $240 до $930 мільйонів; є домовленості про посилення ППО та артилерійського потенціалу", – додав Резніков.

Крім того, Австралія зголосилася передати Україні ще 30 бронетранспортерів Bushmaster, Франція – ракети SCALP та додаткове інженерне обладнання для розмінування, Канада надасть $410 млн нового фінансування для підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки, а також посилить ЗСУ бронетехнікою.

Читайте також: США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $800 мільйонів

Міністр додав, що пакет від Великої Британії включає понад 70 бойових машин, тисячі боєприпасів для танків, пакет вартістю $64,7 млн на ремонт техніки.

З Нідерландами, за словами міністра, досягнуто домовленості про початок навчання українських пілотів у серпні, ця країна також зробила внесок у посилення можливостей ППО та артилерії України.