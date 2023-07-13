Угорщина продала колишній комбінат ІСД Тарути за 55 мільйонів євро. Заявку "Метінвесту" Ахметова відхилили

Угорщина вирішила продати збанкрутілий металургійний комбінат ISD Dunaferr британській Liberty Steel Санджива Гупти за 55 млн євро.

Єдиним конкурентом переможця торгів була компанія Vulcan Steel, пов'язана з індійським бізнесменом Навіном Джиндалом, повідомляє Liga.net із посиланням на Argus Media.

Тендерні заявки від інших учасників – українського "Метінвесту" Ріната Ахметова, швейцарської Trasteel Trading Holdind та угорської Trinec Property – з різних причин відхилили ще у червні.

Liberty вважалася фаворитом торгів, вона з грудня 2022 року постачала вугілля на Dunaferr для підтримки роботи коксових печей, а потім отримала тимчасовий давальницький контракт на використання активів заводу.

"Приєднання Dunaferr до групи Liberty, за умови завершення угоди та схвалення регуляторних органів, дасть значну позитивну операційну та комерційну синергію у вигляді тіснішого зв'язку між видобувними підприємствами Liberty у Румунії, Польщі та Чеській Республіці та з якісним рівнем переробного бізнесу Dunaferr – на користь клієнтів по всій Угорщині та Європі", – заявила GFG, материнська компанія Liberty Steel.

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Як повідомлялося, група "Метінвест" Ріната Ахметова цікавилась придбанням меткомбінату Dunaferr в Угорщині для переробки залізорудної сировини, яка видобувається в Україні.

Нагадаємо, у грудні 2022 року муніціпальний суд Будапешту ухвалив рішення ліквідувати угорський ISD Dunaferr, меткомбінат отримав тимчасову адміністрацію.

До банкрутства ISD Dunaferr, як і польський меткомбінат ISD-Huta Czestochowa, входив до складу української корпорації ІСД, яка також мала потужні металургійні підприємства в Україні.

У 2020 році понад 50% в статутному капіталі ІСД придбала група російських інвесторів, яких кредитував "Внєшекономбанк". 50% мінус дві акції порівну належали бізнесменам Сергію Таруті та Олегу Мкртчану.

Після окупації Росією Криму і початку війни на Донбасі корпорація ІСД втратила всі свої активи: Алчевський меткомбінат захопили російські окупанти, майно Дніпровського меткомбінату за борги продали структурам Ріната Ахметова (тепер він називається "Каметсталь"), а ISD Huta Czestochowa в Польщі та ISD Dunaferr в Угорщині збанкрутували.

А співвласника ІСД Олега Мкртчана у 2019 році засудили до дев'яти років колонії в Росії за звинуваченням у розкраданні понад 1 млрд рублів у російського ВЕБу.