Україна вийшла з угоди з Росією про спільний контроль на кордоні

Верховна Рада припинила дію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні.

Ухвалення відповідного закону №0192 підтримали 263 депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Угода припинена у зв‘язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

Відповідно до положень документа, Україна має повідомити Росії про припинення угоди дипломатичними каналами. Дія угоди припиняється через шість місяців з дати одержання повідомлення.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким припинив дію угоди з урядом Білорусі щодо організації спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-білоруському державному кордоні.