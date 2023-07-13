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Україна вийшла з угоди з Росією про спільний контроль на кордоні

прикордонник,кордон,держприкордонслужба

Верховна Рада припинила дію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні.

Ухвалення відповідного закону №0192 підтримали 263 депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Угода припинена у зв‘язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

Відповідно до положень документа, Україна має повідомити Росії про припинення угоди дипломатичними каналами. Дія угоди припиняється через шість місяців з дати одержання повідомлення.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким припинив дію угоди з урядом Білорусі щодо організації спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-білоруському державному кордоні.

Автор: 

кордон (1159) росія (14573) угода (216)


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я конечно тот еще подонок, но даже я как то растерялся и не знаю что сказать... толи тормоза, то ли дебилы... "совместный контроль границы"... ******.
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13.07.2023 18:44 Відповісти

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