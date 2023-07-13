Фінська Fortum вимагатиме в арбітражі від Росії мільярдних компенсацій через указ Путіна
Фінський енергохолдинг Fortum надіслав повідомлення про початок арбітражного спору у зв’язку з порушенням Російською Федерацією своїх зобов’язань згідно з двосторонніми інвестиційними угодами, які Росія уклала з Нідерландами та Швецією.
Як повідомляє пресслужба енергохолдингу, повідомлення про спір є першим кроком для початку арбітражного провадження, яке може розпочатися наприкінці 2023 року.
"Fortum вимагатиме компенсації вартості своїх акцій у ПAO "Фортум" та своїх інвестицій у Росії, що становить кілька мільярдів євро", – зазначається у повідомленні.
Компанія пояснює, що підставою для звернення до арбітражу став указ російського президента Владіміра Путіна №302 від 25 квітня, після чого російська влада позбавила Fortum прав акціонера, захопивши контроль над активами енергохолдингу у Росії та змінивши його керівництво. Внаслідок цього Fortum втратив контроль над російським бізнесом.
Як повідомлялося, наприкінці квітня російський президент Владімір Путін підписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми", у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.
Першими у переліку такого майна опинилися 83,73% енергетичної компанії "Юніпро", які належать німецькій Uniper SA, а також 98% компанії енергогенеруючої компанії "Фортум", яка належить структурам фінського енергохолдингу Fortum. Росімущєство призначило керівниками "Юніпро" та "Фортум" менеджерів корпорації "Роснєфть", якою керує один із найближчих соратників російського президента Ігор Сєчін.
Згодом у Fortum наголосили, що категорично заперечують передачі акцій своєї "дочки" під зовнішнє управління. Через це фінський енергохолдинг списав свої російські активи на 1,7 млрд євро і пообіцяв вжити заходів для захисту своїх прав у межах міжнародного законодавства.
Нагадаємо, у грудні минулого року німецький уряд оголосив про націоналізацію енергетичної компанії Uniper, яка належала фінському холдингу Fortum і опинилась на межі банкрутства через припинення постачання газу з Росії.
Фінський енергохолдинг Fortum у травні 2022 року оголосив про припинення бізнесу в Росії і планував продати свої російські активи, у тому числі 98,23% у ПАТ "Фортум".
Російські компанії "Фортум" і "Юніпро" володіють 12 вугільними та газовими ТЕС потужністю 16 ГВт, також "Фортум" належать 29,45% акцій ТГК-1 (володіє ТЕС і ГЕС на північному заході РФ, підконтрольна "Газпром енергохолдингу"), вітро- та сонячна генерація.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль