Фінська Fortum вимагатиме в арбітражі від Росії мільярдних компенсацій через указ Путіна

Фінський енергохолдинг Fortum надіслав повідомлення про початок арбітражного спору у зв’язку з порушенням Російською Федерацією своїх зобов’язань згідно з двосторонніми інвестиційними угодами, які Росія уклала з Нідерландами та Швецією.

Як повідомляє пресслужба енергохолдингу, повідомлення про спір є першим кроком для початку арбітражного провадження, яке може розпочатися наприкінці 2023 року.

"Fortum вимагатиме компенсації вартості своїх акцій у ПAO "Фортум" та своїх інвестицій у Росії, що становить кілька мільярдів євро", – зазначається у повідомленні.

Компанія пояснює, що підставою для звернення до арбітражу став указ російського президента Владіміра Путіна №302 від 25 квітня, після чого російська влада позбавила Fortum прав акціонера, захопивши контроль над активами енергохолдингу у Росії та змінивши його керівництво. Внаслідок цього Fortum втратив контроль над російським бізнесом.

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Як повідомлялося, наприкінці квітня російський президент Владімір Путін підписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми", у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.

Першими у переліку такого майна опинилися 83,73% енергетичної компанії "Юніпро", які належать німецькій Uniper SA, а також 98% компанії енергогенеруючої компанії "Фортум", яка належить структурам фінського енергохолдингу Fortum. Росімущєство призначило керівниками "Юніпро" та "Фортум" менеджерів корпорації "Роснєфть", якою керує один із найближчих соратників російського президента Ігор Сєчін.

Згодом у Fortum наголосили, що категорично заперечують передачі акцій своєї "дочки" під зовнішнє управління. Через це фінський енергохолдинг списав свої російські активи на 1,7 млрд євро і пообіцяв вжити заходів для захисту своїх прав у межах міжнародного законодавства.

Нагадаємо, у грудні минулого року німецький уряд оголосив про націоналізацію енергетичної компанії Uniper, яка належала фінському холдингу Fortum і опинилась на межі банкрутства через припинення постачання газу з Росії.

Фінський енергохолдинг Fortum у травні 2022 року оголосив про припинення бізнесу в Росії і планував продати свої російські активи, у тому числі 98,23% у ПАТ "Фортум".

Російські компанії "Фортум" і "Юніпро" володіють 12 вугільними та газовими ТЕС потужністю 16 ГВт, також "Фортум" належать 29,45% акцій ТГК-1 (володіє ТЕС і ГЕС на північному заході РФ, підконтрольна "Газпром енергохолдингу"), вітро- та сонячна генерація.