Франція виділить на оборону рекордні 413 мільярдів євро за наступні сім років

Сенат Франції законопроєкт про військове планування на 2024-2030 роки.

Як пишуть французькі ЗМІ, передбачений на ці сім років загальний оборонний бюджет становитиме рекордні 413,3 млрд євро, у тому числі на позабюджетні витрати прийде 13,3 млрд євро. Це більше на 40% порівняно з попереднім довгостроковим планом, передає Інтерфакс-Україна.

Таке збільшення мотивоване, з одного боку, постачанням озброєнь та боєприпасів Україні та відповідним поповненням власних резервів, з іншого – узгодженою на саміті НАТО у Вільнюсі вимогою до країн-союзниць витрачати на оборону не менше 2% ВВП.

Зважаючи на дефіцит боєприпасів, що виник на тлі військової допомоги Україні, план передбачає 16 млрд євро на боєприпаси та 5 млрд євро – на ракетні системи "земля-повітря". Водночас повідомляється, що, незважаючи на суттєве фінансування у розмірі 268 млрд євро, збройні сили отримають менше бронетехніки, винищувачів та військових кораблів, ніж це було заплановано у попередній військовій програмі.

Бюджет розрахований на особовий склад у 275 тис. штатних військовослужбовців та цивільний персонал до 2030 року (без урахування резервістів).

Крім того, закон передбачає інвестиції на модернізацію армії: 10 млрд євро на інновації, 6 млрд євро – на космос, 5 млрд євро – на безпілотники, 4 млрд євро – на кібертехнології та цифровізацію.