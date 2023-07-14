Молдовська залізниця надала знижку на транзитні перевезення української агропродукції

Молдовська залізниця погодила надання знижки у розмірі 27% до існуючих тарифів на транзитні перевезення української агропродукції територією Молдови у напрямку портів Рені, Джурджулешти та Галац.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що про знижку під час онлайн-зустрічі домовилися міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, міністр сільського господарства та харчової промисловості Молдови Володимир Боля та очільник залізниці Молдови. На зустрічі також були присутні представники української залізниці.

Нові тарифні умови діятимуть з 15 липня 2023 року.

Згідно з новими тарифними умовами на транзитні вантажі, застосування коефіцієнта на знижки до базових тарифів застосовується за умови дотримання обсягів перевезень всіма експедиторськими організаціями.

Для перерахунку тарифу необхідне дотримання однієї з двох умов:

виконати встановлений обсяг вантажних перевезень за місяць;

середньомісячний обсяг перевезених вантажів за останні три місяці більше або дорівнює встановленому обсягу вантажних перевезень за місяць.

У середині травня повідомлялося, що Молдова реконструює дві ділянки залізниці, що дасть змогу збільшити транзит товарів із України до ЄС через територію Молдови.