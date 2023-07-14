Палата представників США відхилила поправки до бюджету про обмеження військової допомоги Україні

У Палаті представників США відхилили низку поправок до оборонного бюджету на 2024 рік, які могли нашкодити військовій допомозі України.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

За її словами, члени Палати представників багато годин розглядали поправки до проєкту закону "Про асигнування на потреби національної оборони на 2024 рік" (NDAA).

"Раді повідомити що всі негативні поправки які стосувались України, розглянуто і відхилено", – зазначила Маркарова.

Зокрема, відхилили такі поправки:

про видалення положення про виділення $300 млн на допомогу Україні,

про заборону безпекової допомоги Україні,

про видалення положення щодо створення центру передового досвіду в Україні,

про вимогу до президента США подати до Конгресу звіт, який містить стратегію участі США у війні в Україні,

про видалення розділу законопроекту щодо подовження повноважень ленд-лізу для України;

про заборону на продаж чи передачу до України касетних боєприпасів чи технологій, що стосуються касетних боєприпасів.

Як уточнила Маркарова, попереду ще голосування проєкту в цілому, голосування Сенатського NDAA, конференція палат та повторне голосування. "На цьому етапі дуже дякуємо всім, хто проголосував проти і закликав інших не підтримувати зменшення допомоги Україні", – зазначила посол.