Палата представників США відхилила поправки до бюджету про обмеження військової допомоги Україні
У Палаті представників США відхилили низку поправок до оборонного бюджету на 2024 рік, які могли нашкодити військовій допомозі України.
Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.
За її словами, члени Палати представників багато годин розглядали поправки до проєкту закону "Про асигнування на потреби національної оборони на 2024 рік" (NDAA).
"Раді повідомити що всі негативні поправки які стосувались України, розглянуто і відхилено", – зазначила Маркарова.
Зокрема, відхилили такі поправки:
- про видалення положення про виділення $300 млн на допомогу Україні,
- про заборону безпекової допомоги Україні,
- про видалення положення щодо створення центру передового досвіду в Україні,
- про вимогу до президента США подати до Конгресу звіт, який містить стратегію участі США у війні в Україні,
- про видалення розділу законопроекту щодо подовження повноважень ленд-лізу для України;
- про заборону на продаж чи передачу до України касетних боєприпасів чи технологій, що стосуються касетних боєприпасів.
Як уточнила Маркарова, попереду ще голосування проєкту в цілому, голосування Сенатського NDAA, конференція палат та повторне голосування. "На цьому етапі дуже дякуємо всім, хто проголосував проти і закликав інших не підтримувати зменшення допомоги Україні", – зазначила посол.
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