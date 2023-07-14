БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
5 566 23

Рада проголосувала за зміну дат святкових днів: коли святкуватимуть Різдво та День захисника України

рада

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 9431 про внесення змін до Кодексу законів про працю, які передбачають зміну дат трьох святкових днів – Різдва Христового, Дня української державності та Дня захисників та захисниць України.

Про це повідомляє перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За відповідне рішення проголосував 241 нардеп.

Зазначається, що метою законопроєкту є "відмова від російської спадщини". Документ передбачає святкування:

  • 25 грудня – Різдво Христове (замість 7 січня);
  • 15 липня – День Української Державності (замість 28 липня): коли вшановується пам'ять святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого;
  • 1 жовтня – День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня): пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

"Цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День Української Державності буде 28 липня", – уточнив Железняк.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вніс відповідний законопроєкт до ВР наприкінці червня.

Автор: 

ВР (2910) свято (75)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+8
дУЖЕ СВОЄЧАСНИЙ і нагально важливий законопоект від монобільшості.
показати весь коментар
14.07.2023 12:04 Відповісти
+7
Залишилось заборонити упцфсб.
показати весь коментар
14.07.2023 18:30 Відповісти
+6
Робити нема чого. Хай ідуть розбирати завали після бомбартування.
показати весь коментар
14.07.2023 12:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дУЖЕ СВОЄЧАСНИЙ і нагально важливий законопоект від монобільшості.
показати весь коментар
14.07.2023 12:04 Відповісти
Зелені шмарклі роблять вумний вид та проникаються совєтським явищем ІБД(імітація бурної діяльності).
показати весь коментар
14.07.2023 12:35 Відповісти
Робити нема чого. Хай ідуть розбирати завали після бомбартування.
показати весь коментар
14.07.2023 12:43 Відповісти
Залишилось заборонити упцфсб.
показати весь коментар
14.07.2023 18:30 Відповісти
Що робить кіт, коли лизати нема що?
показати весь коментар
14.07.2023 19:57 Відповісти
И не забыть бАзовую сельхозкультуру пшеницу заменить канабисом
показати весь коментар
14.07.2023 22:19 Відповісти
😅
показати весь коментар
16.07.2023 12:32 Відповісти
А як змінити ім'я /кого зовуть володимир/
показати весь коментар
15.07.2023 08:54 Відповісти
Відкрити церковний календар і йти міняти ім'я на, наприклад, Акакій . В моїй сім'ї усі чоловіки названі в честь найближчого свята. Переживуть.
показати весь коментар
16.07.2023 11:55 Відповісти
а каво тьі считаешь ***********?
показати весь коментар
17.07.2023 08:24 Відповісти
***********-ето те, кто против закону за зміну дат святкових днів! особенно подгорает у ************ то ,что теперь Украина будет отмечать Рождество вместе со всем Западом
показати весь коментар
17.07.2023 20:46 Відповісти
Канабис, перенос дат ... Работают "слуги народа" ... даже простой народ так напряжно не трудится. .
показати весь коментар
16.07.2023 00:02 Відповісти
Больше проблем в стране нет, как даты менять и праздники придумывать
показати весь коментар
16.07.2023 12:03 Відповісти
У нас церква відділена від держави ? чи як це назвати.
Те що свічки ставиш перед іконами ніяк Перемогу над кацапами не наблизить, бо вони роблять те саме.
показати весь коментар
16.07.2023 12:31 Відповісти
ДЕСЬ ТАК
показати весь коментар
16.07.2023 12:44 Відповісти
"переніс" хахаха, перенесееня, критики недовчені! не вмієте - не лізьте!
показати весь коментар
17.07.2023 08:25 Відповісти
Ти ще до крапок не прикопався...
показати весь коментар
17.07.2023 08:36 Відповісти
Куди не лізти дебіл ?
Ще не вистачало виконувати накази якогось у*бка з форума )
показати весь коментар
17.07.2023 13:02 Відповісти
КАКОЙ НАХЙ ВЛАДИМИР ВЕЛИКИЙ !!!???
показати весь коментар
16.07.2023 23:41 Відповісти
Чому досі вносять смуту і досі працюють на ворогів-рашистів , пропагандисти "Русскава міра" в Україні - попи УПЦ Московського Патріархату ? Чому ворожа секта кремля ще не заборонена , а попи , що вчиняли (і вчиняють) державні злочини , працюючи на окупантів проклятих не за гратами ? ? ? В нас є державна влада і президент чи всім керує агент Єрмак ? ? ?
показати весь коментар
17.07.2023 08:14 Відповісти
Є в тебе сумніви ?
показати весь коментар
17.07.2023 08:35 Відповісти
1. Самое главное Рада выбирает *** повестки дня. То, без чего во время войны - ну никак!

2. Какое отношение в светском государстве власть имеет к религиозным праздникам?
показати весь коментар
17.07.2023 08:33 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 