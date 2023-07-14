Рада проголосувала за зміну дат святкових днів: коли святкуватимуть Різдво та День захисника України
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 9431 про внесення змін до Кодексу законів про працю, які передбачають зміну дат трьох святкових днів – Різдва Христового, Дня української державності та Дня захисників та захисниць України.
Про це повідомляє перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
За відповідне рішення проголосував 241 нардеп.
Зазначається, що метою законопроєкту є "відмова від російської спадщини". Документ передбачає святкування:
- 25 грудня – Різдво Христове (замість 7 січня);
- 15 липня – День Української Державності (замість 28 липня): коли вшановується пам'ять святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого;
- 1 жовтня – День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня): пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.
"Цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День Української Державності буде 28 липня", – уточнив Железняк.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вніс відповідний законопроєкт до ВР наприкінці червня.
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Те що свічки ставиш перед іконами ніяк Перемогу над кацапами не наблизить, бо вони роблять те саме.
Ще не вистачало виконувати накази якогось у*бка з форума )
2. Какое отношение в светском государстве власть имеет к религиозным праздникам?