Рада проголосувала за зміну дат святкових днів: коли святкуватимуть Різдво та День захисника України

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 9431 про внесення змін до Кодексу законів про працю, які передбачають зміну дат трьох святкових днів – Різдва Христового, Дня української державності та Дня захисників та захисниць України.

Про це повідомляє перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За відповідне рішення проголосував 241 нардеп.

Зазначається, що метою законопроєкту є "відмова від російської спадщини". Документ передбачає святкування:

25 грудня – Різдво Христове (замість 7 січня);

15 липня – День Української Державності (замість 28 липня): коли вшановується пам'ять святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого;

1 жовтня – День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня): пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

"Цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День Української Державності буде 28 липня", – уточнив Железняк.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вніс відповідний законопроєкт до ВР наприкінці червня.