Німеччина замовила виробнику танків Leopard боєприпасів на 4 мільярди євро, частину з них передадуть Україні
Збройні сили Німеччини розширили приблизно до 4 мільярдів євро контракт з виробником зброї Rheinmetall на виготовлення боєприпасів для танків Leopard 2, частину цих боєприпасів передадуть Україні.
Як повідомляє концерн Rheinmetall, контракт також має заповнити прогалини у запасах самого Бундесверу, передає Інтерфакс-Україна.
"Бундесвер продовжив чинний рамковий контракт з компанією Rheinmetall на постачання танкових боєприпасів на суму близько 4 млрд євро... Замовлення підкреслює прагнення збройних сил ліквідувати прогалини в запасах, що виникли, і збільшити загальний обсяг постачання боєприпасів з урахуванням ситуації в сфері безпеки. Рамкова угода передбачає постачання значної кількості танкових боєприпасів для Збройних Сил України", – повідомили у німецькому концерні.
Також зазначається, що "до кінця 2030 року за укладеною рамковою угодою може бути закуплено кілька сотень тисяч бойових та навчальних патронів різних конструкцій калібру 120 мм х 570, подібних до тих, якими стріляє основна зброя основного бойового танка "Леопард-2".
Як повідомляє компанія, першу партію боєприпасів на суму близько 309 млн євро передадуть замовнику відразу після підписання контракту.
Наголошується, що для багатьох країн, які використовують бойовий танк "Леопард" із 120-мм гладкоствольною гарматою, компанія Rheinmetall є основним постачальником боєприпасів цього калібру.
Як повідомлялося, раніше гендиректор концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявляв, що найбільший виробник військової техніки в Німеччині відкриє завод в Україні протягом наступних 12 тижнів.
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