Німеччина замовила виробнику танків Leopard боєприпасів на 4 мільярди євро, частину з них передадуть Україні

Збройні сили Німеччини розширили приблизно до 4 мільярдів євро контракт з виробником зброї Rheinmetall на виготовлення боєприпасів для танків Leopard 2, частину цих боєприпасів передадуть Україні.

Як повідомляє концерн Rheinmetall, контракт також має заповнити прогалини у запасах самого Бундесверу, передає Інтерфакс-Україна.

"Бундесвер продовжив чинний рамковий контракт з компанією Rheinmetall на постачання танкових боєприпасів на суму близько 4 млрд євро... Замовлення підкреслює прагнення збройних сил ліквідувати прогалини в запасах, що виникли, і збільшити загальний обсяг постачання боєприпасів з урахуванням ситуації в сфері безпеки. Рамкова угода передбачає постачання значної кількості танкових боєприпасів для Збройних Сил України", – повідомили у німецькому концерні.

Також зазначається, що "до кінця 2030 року за укладеною рамковою угодою може бути закуплено кілька сотень тисяч бойових та навчальних патронів різних конструкцій калібру 120 мм х 570, подібних до тих, якими стріляє основна зброя основного бойового танка "Леопард-2".

Читайте також: Leopard та Patriot: Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на 700 мільйонів євро

Як повідомляє компанія, першу партію боєприпасів на суму близько 309 млн євро передадуть замовнику відразу після підписання контракту.

Наголошується, що для багатьох країн, які використовують бойовий танк "Леопард" із 120-мм гладкоствольною гарматою, компанія Rheinmetall є основним постачальником боєприпасів цього калібру.

Як повідомлялося, раніше гендиректор концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявляв, що найбільший виробник військової техніки в Німеччині відкриє завод в Україні протягом наступних 12 тижнів.