Суддя Верховного Суду Григор’єва відмовилась від спроб повернути вилучені $50 тисяч із справи Князєва

Суддя Верховного суду Ірина Григор’єва відмовилася від скарги на рішення, яким суд заарештував вилучені в неї $50 тисяч готівкою у межах справи колишнього голови, судді ВС Всеволода Князєва про одержання хабара на $2,7 млн.

Про це йдеться в рішенні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 11 липня, повідомляє "Слово і діло".

У рішенні зазначається, що 15-16 травня детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання судді Верховного Суду Григор'євої в Іванковичах Обухівського району Київської області. Там детективи вилучили $50 тисяч доларів. Їх попередньо ідентифікували як частину неправомірної вигоди, яку отримав Князєв. Суддя просила зняти арешт з цих коштів, оскільки $19,6 тис. із цієї суми нібито належать її донці Анастасії.

Втім пізніше Ірина та Анастасія Григор'єви відмовилися від своїх скарг на рішення про арешт коштів. Відтак, ВАКС їх клопотання задовольнив.

Читайте також: Справа про корупцію у Верховному Суді: Зник $1 мільйон із переданого Князєву хабара

Як повідомлялося, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про арешт Князєва. У той же день ВАКС обрав запобіжний захід для Князєва у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 107,3 млн грн. Згодом Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави до 75 млн грн.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна та Сергія Шаповалова.