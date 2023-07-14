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Новини
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Суддя Верховного Суду Григор’єва відмовилась від спроб повернути вилучені $50 тисяч із справи Князєва

суд,верховный,вс

Суддя Верховного суду Ірина Григор’єва відмовилася від скарги на рішення, яким суд заарештував вилучені в неї $50 тисяч готівкою у межах справи колишнього голови, судді ВС Всеволода Князєва про одержання хабара на $2,7 млн.

Про це йдеться в рішенні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 11 липня, повідомляє "Слово і діло".

У рішенні зазначається, що 15-16 травня детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання судді Верховного Суду Григор'євої в Іванковичах Обухівського району Київської області. Там детективи вилучили $50 тисяч доларів. Їх попередньо ідентифікували як частину неправомірної вигоди, яку отримав Князєв. Суддя просила зняти арешт з цих коштів, оскільки $19,6 тис. із цієї суми нібито належать її донці Анастасії.

Втім пізніше Ірина та Анастасія Григор'єви відмовилися від своїх скарг на рішення про арешт коштів. Відтак, ВАКС їх клопотання задовольнив.

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Як повідомлялося, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про арешт Князєва. У той же день ВАКС обрав запобіжний захід для Князєва у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 107,3 млн грн. Згодом Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави до 75 млн грн.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна та Сергія Шаповалова.

Автор: 

хабар (516) Верховний Суд (375) Антикорупційний суд ВАКС (765) Князєв Всеволод (30)


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Топ коментарі
+14
вона їх ще де-небудь "заробить"..., якихось 50 тисяч...
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14.07.2023 15:23 Відповісти
+7
ха, какіє-то жалкіє капєйкі
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14.07.2023 15:27 Відповісти
+4
"... та подавіться тими грішми.
У мене іще є... Багато."
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14.07.2023 15:43 Відповісти
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вона їх ще де-небудь "заробить"..., якихось 50 тисяч...
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14.07.2023 15:23 Відповісти
Як два пальці в двері - цивільна палата ну дууууже масне (жирне) місце
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14.07.2023 16:05 Відповісти
ваше благороджіе-гаспажа *********
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14.07.2023 16:58 Відповісти
ха, какіє-то жалкіє капєйкі
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14.07.2023 15:27 Відповісти
"... та подавіться тими грішми.
У мене іще є... Багато."
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14.07.2023 15:43 Відповісти
Бідолашні! Напевно, голодувати будуть. Поверніть нещасним жіночкам гроші, краще буде. Бо вони накладуть пеню в десятки раз більшу. І що ви їм зробите?
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14.07.2023 15:46 Відповісти
Ой а шо це таке? Злякалася тьотя? Хоча шо таке 50 тис.? Копійки для таких діячів, вона такі гроші мабуть за пару днів відбиває…. Це так дрібниця - на голки та ґудзики….
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14.07.2023 15:54 Відповісти
Легенда українського правосуддя - скільки пам'ятаю за всю мою практику вона завжди суддя, а це більше 30 років. Непотопляємий броненосець Верховного Суду.
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14.07.2023 16:04 Відповісти
Нужно возвращать суд Камбиса (сдирание кожи с продажного судьи).

"...Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%81_II Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит..."
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14.07.2023 16:14 Відповісти
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14.07.2023 16:16 Відповісти
одне кацапйо позасідало у "владі"!! Це якась гібридна окупація!! 😡😡
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14.07.2023 16:17 Відповісти
Суддівська мафія сформувалася за часів двічі преза Кучми, партнов закріпив. Не дивуйтесь чому серед них через одного колаборант і власник книжечки з двохголовою куркою
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14.07.2023 17:36 Відповісти
Ну тупая. Забрали мічені купюри, а вона це моє віддайте. Ну віддайте їй хабар, доказ буде залізобетонний. А говорили, що кожен з Великої палати мав по 100 косарів. А тут двадцятка. Видно Князєв деньжищі приготував для інших інтересантів.Недарма за телефоном бігать.
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14.07.2023 17:50 Відповісти

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