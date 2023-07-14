БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
20 541 110

Кабмін готує різке підвищення мінімальних цін на алкоголь. Найбільше подорожчають вина і сидр

алкоголь

Кабінет міністрів планує підвищити мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

Проєкт відповідної постанови уряду вже підготувало Міністерство економіки та торгівлі, передає Інтерфакс-Україна.

У пояснювальній записці до проєкту документа зазначається, що чинні мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на алкогольні напої встановлено ще у вересні 2018 року (крім роздрібних цін на ігристі вина та газовані винні напої).

"Зміни, що сталися у соціально-економічній та податковій сферах, зокрема, зростання видаткової складової цін (сировина, комплектуючі, енергоносії, витрати на оплату праці тощо), а також зміна 1 березня 2022 року ставок акцизного податку на алкогольні напої, призвели до того, що розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб'єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і вимагає коригування", – наголошується в пояснювальній записці до документа.

Новою постановою пропонується підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв залежно від коду виробів за УКТЗЕД. Зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби запропоновано підвищити на 13%, віскі, ром та джин – на 25%, коньяк (бренді) – на 11-12%.

Водночас мінімальні ціни на виноробну продукцію, зокрема, звичайні (неігристі) вина буде підвищено одразу на 62%, на ігристі вина та газовані винні напої – на 28%.

Мінімальні ціни на сидр, перрі, вина, вермути та інші зброджені напої (у тому числі суміші зі зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вище 1,2% об'ємних одиниць етилового спирту, але не вище 22% об'ємних одиниць етилового спирту, – на 61-71%.

Читайте також: Україна стала головним ринком збуту для алкоголю з Молдови

Також проєкт постанови передбачає встановлення мінімальних цін на виноробну продукцію (крім сидру та перрі (без додавання спирту), зброджених напоїв, отриманих виключно внаслідок натурального бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, із вмістом спирту не більше 8,5% об'ємних одиниць (без додавання спирту), яка продається в упаковці типу Tetra-Pak та Bag in box.

Автор: 

алкоголь (408) вино (137) горілка (96) коньяк (24) ціни (3584) Мінекономрозвитку (2025)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+41
Ну нефіга сє новина. Вони мотивують піднятя ціни на певні позиції аж на 62 % через подорожання процесу виробництва, а це означає, що це проба пера на здорощення ГЕТЬ УСІХ товарів вироблених в Україні. От вам ***** і бородьба з інфляцію і ріст економіки. Я не економіст, але ситуація супервсрата, або нас безсоромно найобують.
показати весь коментар
14.07.2023 15:49 Відповісти
+31
показати весь коментар
14.07.2023 15:54 Відповісти
+29
а що може кабмін ВР, ОП і взагалі вся зелеша шобла???
підвищити ціни....
на воду газ енергію спиртне цигарки паливо
а від подорожчання енергогосіїв і палива здорожчає все, від слова ЗОВСІМ, *****, все!!!
зе чемпіон
критикувати нізя, тому кажу лише про наслідки роботи найвеличнішого!!!
і нікуя, ніякої критики!!!!!
показати весь коментар
14.07.2023 16:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А ця влада може підготувати різке зниження цін хоть на щось🤬к.рва
показати весь коментар
16.07.2023 11:35 Відповісти
Вартість життя людини дуже знизилась.
показати весь коментар
17.07.2023 01:31 Відповісти
Убивать национального производителя уже становится просто национальной забавой
показати весь коментар
16.07.2023 11:55 Відповісти
Зрозуміло. Монако-батальйону вже нема чим заправляти бойові яхти.
показати весь коментар
16.07.2023 23:18 Відповісти
тим хто пьє якісний алкоголь - пох, вони купують виключно імпортні брендові напої причому ціна там значення особливого не має. Тим хто пьє по великих святах також особливо не вплине. Вплине лише на основних покупців що пьють часто. Як результат "офіційне" споживання різко зменшиться, будуть вживати контрафактну продукцію. Щодо вин вітчизняних то повний анріл, хто буде купувати по мінімальній ціні пляшки 0.7 від 150 грн???
показати весь коментар
17.07.2023 09:43 Відповісти
вообше надо разрешить и наркоту и водку и сигареты по 1 грн. - пусть быдло высдыхает, алкашня и так не влияет на экономический прогресс и благосостояние даже для себя, а тот вклад в производство что они делают когда трезвые врятли превышает все разрушение сделаные по пяну
показати весь коментар
17.07.2023 11:27 Відповісти
На горілку 12%, а на вино - 62%. Тобто, уряд наче каже: бухайте горіляку, а не вино
показати весь коментар
17.07.2023 12:39 Відповісти
От з огляду на подібні новини, стосовно податків, цін, акцизів, рівня мінімального заробітку або пенсій, інфляції, роздрібних цін, цін за комунальні послуги я й не дивлюсь величезну кількість відео нашого виробництва про проблеми московитів (т.з. "роССіян") з цих же питань. По перше - мені плювати наскільки погано, або добре вони живуть, головне для мене щоб рашизм програв і Україна була звільнена від нього. По друге - в нас нічим не краще. По третє - на жаль керівництву Московії (т.з. "роССії") гірше від цього не становиться, а пересічні громадяни Кремляндії, як би їм не було погано, менше бажати смерті українцям не починають, навіть навпаки, бо звинувачують у тому не те що почали й ведуть війну, а українців та Захід! А по четверте - керівництво України теж не відчуває на скільки гірше стає пересічним громадянам та продовжує красти в країни навіть під час війни і як і кремляді безкарно!!!
показати весь коментар
17.07.2023 13:28 Відповісти
Кончені , блд
показати весь коментар
17.07.2023 13:57 Відповісти
Зелені клоуни, підніміть ще ціну на електроенегргію у два рази і бензин. А Беня, який спиз..в 5 млрд. $ нехай жирує....
показати весь коментар
17.07.2023 15:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 