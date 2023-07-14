Кабмін готує різке підвищення мінімальних цін на алкоголь. Найбільше подорожчають вина і сидр

Кабінет міністрів планує підвищити мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

Проєкт відповідної постанови уряду вже підготувало Міністерство економіки та торгівлі, передає Інтерфакс-Україна.

У пояснювальній записці до проєкту документа зазначається, що чинні мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на алкогольні напої встановлено ще у вересні 2018 року (крім роздрібних цін на ігристі вина та газовані винні напої).

"Зміни, що сталися у соціально-економічній та податковій сферах, зокрема, зростання видаткової складової цін (сировина, комплектуючі, енергоносії, витрати на оплату праці тощо), а також зміна 1 березня 2022 року ставок акцизного податку на алкогольні напої, призвели до того, що розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб'єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і вимагає коригування", – наголошується в пояснювальній записці до документа.

Новою постановою пропонується підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв залежно від коду виробів за УКТЗЕД. Зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби запропоновано підвищити на 13%, віскі, ром та джин – на 25%, коньяк (бренді) – на 11-12%.

Водночас мінімальні ціни на виноробну продукцію, зокрема, звичайні (неігристі) вина буде підвищено одразу на 62%, на ігристі вина та газовані винні напої – на 28%.

Мінімальні ціни на сидр, перрі, вина, вермути та інші зброджені напої (у тому числі суміші зі зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вище 1,2% об'ємних одиниць етилового спирту, але не вище 22% об'ємних одиниць етилового спирту, – на 61-71%.

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Також проєкт постанови передбачає встановлення мінімальних цін на виноробну продукцію (крім сидру та перрі (без додавання спирту), зброджених напоїв, отриманих виключно внаслідок натурального бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, із вмістом спирту не більше 8,5% об'ємних одиниць (без додавання спирту), яка продається в упаковці типу Tetra-Pak та Bag in box.