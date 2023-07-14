Заплатив ворожці $300 тисяч: Підозрюваний у розкраданні 15 мільйонів намагався закрити справу. ФОТО

У Чернівецькій області підозрюваний у розкраданні понад 15 мільйонів гривень бюджетних коштів заплатив $300 тисяч ворожці за допомогу у закритті кримінальної справи проти нього, та залучив адвоката для передачі хабаря слідчому.

Громадянці та адвокату повідомлено про підозру у шахрайстві та підбуренні до надання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України), повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, мешканка Тернопільщини, яка надає послуги з ворожіння, пообіцяла чоловіку допомогти вирішити через впливових людей питання припинення відносно нього кримінального переслідування, зареєстрованого за фактами розкрадання та легалізації понад 15 млн грн бюджетних коштів.

"З січня по травень цього року ворожка спільно з іншими особами одержали від чоловіка $300 тисяч, однак жодних домовленостей не виконали", – повідомляє Офіс генпрокурора.

Також підозрювана порекомендувала чоловіку найняти столичного адвоката. Він запропонував клієнту в обхід закону допомогти уникнути кримінальної відповідальності його родичем, який теж фігурує у справі щодо легалізації бюджетних коштів.

"Захисник підбурив чоловіка надати слідчому $10 тисяч. При цьому запевнив, що особисто передасть кошти правоохоронцям. Після одержання обумовленої суми адвоката затримано", – зазначається у повідомленні.

В Офісі генпрокурора додали, що наразі слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи до вчинення правопорушень.