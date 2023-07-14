Мінінфраструктури розробило нові критерії для виїзду чоловіків за кордон через систему "Шлях"

Міністерство інфраструктури напрацювало відповідні зміни до постанови з конкретними критеріями, оскільки на сьогодні не існує спільних критеріїв для виїзду осіб за кордон за системою "Шлях".

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, передає Укрінформ.

Він нагадав, що система "Шлях" була запущена до початку широкомасштабного російського вторгнення і дозволяла реєструватися і виїжджати за кордон ліцензованим перевізникам – вантажним і пасажирським. Понад рік тому до неї включили й волонтерів, які привозять з-за кордону гуманітарну допомогу для ЗСУ.

"Якщо для ліцензіатів, перевізників ця історія була зрозумілою, то постало питання, що робити благодійним фондам, громадським організаціям, громадянам, які продовжують виїжджати за кордон для того, щоб здійснювати свою волонтерську діяльність, привозити гуманітарну допомогу до України. Тому було прийнято рішення так само їх включати в систему "Шлях". Для цього були внесені зміни в законодавство, які дозволили обласним військовим адміністраціям та Міністерству інфраструктури вносити в систему осіб, які мали би виїжджати за гуманітарною допомогою", – розповів Деркач.

Проте перевірки правоохоронних органів, зокрема й НАЗК, майже відразу показали, що вона стала лазівкою для уникнення мобілізації для чоловіків призовного віку. Зокрема, цим скористались близько 19 тис. військовозобов’язаних чоловіків.

"Ця система на сьогодні працює недосконало і потребує змін, над якими ми зараз й працюємо. Зараз у законодавстві, на жаль, немає будь-яких критеріїв, які б говорили, яким чином відмовляти тому чи іншому волонтерові в поїздці. Якщо написана заява, що ми благодійна організація і просимо випустити таких-то людей, які їдуть за гуманітарною допомогою для такого органу влади чи військової частини, це формально дозволяє включити особу в "Шлях". Жодних критеріїв на перевірки поки що немає", – зазначив заступник міністра.

За його словами, Мінінфраструктури не приймає заяви від фізичних осіб – це має бути благодійний фонд з досвідом роботи, а обгрунтування має бути підкріплене листом набувача цієї благодійної допомоги.

"Після такого листа організація зазвичай має поставити на баланс, отримати та задокументувати те, що вони отримали. Якщо вони цього не зроблять, до них так само можуть прийти правоохоронні органи – не тільки до волонтерів, але й до набувачів цієї гуманітарної допомоги", – зауважив Деркач.

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Проте, за його словами, це внутрішня регуляція, яка не працює в обласних військових адміністраціях.

"Загальних додаткових критеріїв не існує. Більше того, немає жодних критеріїв навіть у працівників Держприкордонслужби. Прикордонники питають у людей, які виїжджають, мету поїздки, інші питання. Але фактично немає інших критеріїв, які можуть дати розуміння того, чому людина може виїхати чи ні. У нас дійсно є випадки, коли прикордонники запобігали виїзду за кордон людей, які не мали б виїжджати з гуманітарною метою, але так само до нас іноді звертаються перевізники, які їздять за конкретним товаром офіційно, або волонтери, які не вперше виїжджають, але вкотре при виїзді за кордон їх прикордонники так само не випускають, хоча в них хороша історія перетину кордону", – зазначив Деркач.

На його переконання, без внесення системних змін у законодавство непросто буде вирішити цю проблему. Проте Мінінфраструктури вже напрацювало проєкт змін до постанови з конкретними критеріями для виїзду, він уже направлений до Кабінету міністрів, підсумував заступник міністра.

Система "Шлях" була створена наприкінці 2021 року як цифровий інструмент усунення корупційних ризиків у сфері видачі дозволів та ліцензій на міжнародні вантажні перевезення. Із 2022 року ліцензовані перевізники, органи влади різних рівнів можуть подати заявки на право перетину державного кордону України через цю систему.

Раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба посилює перевірку осіб, зареєстрованих у системі "Шлях", щодо законності їхніх підстав для перетину державного кордону.