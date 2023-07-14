Мінекономіки планує повернути до використання 35% замінованих земель вже в цьому році

Україна налаштована цього року повернути в експлуатацію до 35% земель сільгосппризначення зі 470 тис. га, визначених для першочергового розмінування.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка, – міністерка економіки України Юлія Свириденко під час онлайн-зустрічі з виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми ООН Сінді Маккейн.

Як пояснила Свириденко, Україна зацікавлена в збільшенні кількості програм з гуманітарного розмінування, ініційованих міжнародними інституціями, та в розширенні вже діючих.

За словами Свириденко, для пришвидшення очищення території – а всього потенційно забрудненими є понад 170 тис. квадратних кілометрів України – уряд працює над посиленням спроможностей операторів з розмінування. Зокрема, як зазначила Свириденко, на платформі на підтримку України United24 відкрито рахунок, кошти з якого будуть спрямовані саме на гуманітарне розмінування.

У свою чергу Маккейн підкреслила, що Всесвітня продовольча програма ООН повністю підтримує прагнення України якнайшвидше очистити території та й далі надаватиме допомогу, зокрема і в сфері розмінування.

Проєкт Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), Продовольчої та сільськогосподарської ООН (FAO) та Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD) стартував в червні в Харківській області, як пілотний. Він передбачає очищення від вибухонебезпечних предметів земель дрібних фермерів, площа угідь яких не перевищує 300 га.

У подальшому планується розширення проєкту на Миколаївську та Херсонську області. Проєкт вартістю $100 млн потребує фінансування у розмірі $90 млн. За оцінками FAO та WFP, економічна вигода від реалізації проєкту може становити до $60 млн на рік.