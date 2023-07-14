Єврокомісія та ЄЦБ сперечаються через схему використання заморожених активів РФ на відбудову України, – Bloomberg

Між представниками Єврокомісії та Європейського центробанку виникли суперечки через план використати прибутки від інвестування понад 200 мільярдів євро заморожених активів російського центрального банку для допомоги у відбудові України.

Ці розбіжності виявились у четвер на зустрічі міністрів фінансів єврозони, на якій були присутні голова ЄЦБ Крістін Лагард і віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

На цій зустрічі представники виконавчої влади ЄС відповіли очільниці ЄЦБ на попередження про те, що запропоновані заходи можуть загрожувати фінансовій стабільності єврозони та ліквідності євро

За словами співрозмовників агентства, Єврокомісія відкинула аргументи ЄЦБ, заявивши, що будь-який ризик з цього приводу вже виник, коли російські активи були заблоковані в лютому 2022 року після вторгнення РФ в Україну, і що досі жодне з цих побоювань не справдилося.

Представники Єврокомісії також наголосили, що пропозиція спрямувати Україні частину надприбутків, отриманих від заморожених російських активів, не впливає на самі активи чи будь-які вимоги російського центрального банку, а також не торкається ролі ЄС у зберіганні цінних паперів.

Своєю чергою голова ЄЦБ на зустрічі наполягала на тому, що податок на надприбуток з таких активів може підірвати довіру до євро та призвести до переосмислення ситуації серед власників резервів, стверджує одне із джерел. Лагард наголосила, що через це сума, поставлена на карту, набагато більша, ніж кілька мільярдів євро, які цей крок принесе Україні. Голова ЄЦБ також закликала до обережності та зауважила, що будь-яке рішення з цього приводу має прийматися лише за умови підтримки "Великої сімки".

Очікується, що міністри фінансів "Великої сімки" та ЄС обговорять це питання в кулуарах ширшої зустрічі Групи 20 в Індії 16 липня. ЄС хотів би, щоб G-7 випустила неофіційну заяву цього літа, але остаточне рішення ще не прийнято.

За даними джерел агентства, Лагард похитала головою, коли Домбровскіс виклав контраргументи Єврокомісії та позицію на підтримку запровадження податку на надприбуток.

У підсумку деякі країни-члени ЄС підтримали обережність Лагард, тоді як інші зазначили, що це питання лише питання юридичного шляху. У п'ятницю міністри фінансів збираються знову.

Намагаючись подолати розбіжності, Франція запропонувала вивчити двоетапний процес на окремій зустрічі на початку цього тижня, зосередившись спочатку на замороженні доходів, а потім обговоривши, як їх використати. Однак співрозмовники агентства стверджують, що що цей крок разом із критикою ЄЦБ спрямований на блокування варіанта податку на надприбуток.

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Як повідомлялося, раніше Європейський Союз дійшов висновку, що не може законно конфіскувати заморожені російські активи, і замість цього зосередиться на використанні цих активів для отримання прибутку, який можуть спрямувати на відновлення України.

Відтак ЄС зосередився на двох варіантах використання заморожених російських активів на загальну суму 200 мільярдів євро ($219 мільярдів) для допомоги Україні. Більша частина цих активів заблокована у європейському депозитарії Euroclear Ltd., прибуток від їх інвестування склав 750 мільйонів євро до першого кварталу цього року.

Робоча група ЄС з цього питання вказувала на значні юридичні перешкоди для одного з двох варіантів, які вивчає ЄС: тимчасове використання ліквідних активів центрального банку Росії – іншими словами, інвестування активів і спрямування доходів в Україну.

Експертна група віддала перевагу другому варіанту: так званому "внеску з надприбутків". Цей механізм передбачає, що компанії, які отримають прибуток від заблокованих російських активів, будуть змушені переказати значну суму ЄС. Цей варіант має зменшити юридичні ризики для Євросоюзу, оскільки ЄС не керуватиме замороженими активами напряму.

Більше половини цих активів розміщено у готівці та депозитах, тоді як "значна кількість" інвестована в цінні папери, які перетворяться на готівку в міру їх погашення в найближчі два-три роки. Значна частина цих коштів знаходиться в Бельгії в європейському депозитарії Euroclear Ltd., прибуток від їх інвестування склав 750 мільйонів євро до першого кварталу цього року. Ці прибутки вже підлягають оподаткуванню, свідчать квартальні результати Euroclear. Його звітність свідчить про те, що Росія не матиме претензій на чисті прибутки, оскільки вони належать депозитарію.