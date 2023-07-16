Ліквідація наслідків збройної агресії РФ: Із Фонду пропонують виділити 5,15 мільярда на відновлення 139 об’єктів

Міжвідомча робоча група рекомендувала виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ (Фонд ліквідації) близько 5,15 млрд грн на реалізацію 139 регіональних проєктів та 186,3 млн грн на закупівлю спецтехніки.

Серед рекомендованих проєктів: відновлення 62 багатоповерхових житлових будинків, 17 об’єктів водопостачання та водовідведення, 7 об’єктів теплопостачання, 29 споруд цивільного захисту, 6 об’єктів для забезпечення житлом ВПО та осіб, які його втратили внаслідок збройної агресії тощо, йдеться в повідомленні Мінвідновлення.

Крім того, пропонується виділити кошти для закупівлі спецтехніки (екскаватори-навантажувачі, сміттєвози, автовежі, самоскиди та автокрани) в рамках 49 проєктів Донецької, Сумської та Херсонської та Чернівецької областей.

Пріоритезація проєктів відбувалась відповідно до Методики, напрацьованої Коаліцією громадьских організацій RISE Ukraine. Формула пріоритезації містить показник рівня потреб, на забезпечення яких спрямована реалізація проєкту, показник вартості проєкту на одного користувача, оцінку фінансової спроможності громади в розрахунку на одного мешканця. Враховується також показник додаткового впливу проєкту, зокрема, приналежність громади до 12 найбільш постраждалих від збройної агресії областей, наявність проєктно-кошторисної документації, співфінансування тощо.

У цілому було отримано заявки на реалізацію 530 проєктів на загальну суму понад 20 млрд грн. Крім того, окремі обласні військові адміністрації подали пропозиції щодо закупівлі 415 одиниць спецтехніки для комунальних підприємств на 1,6 млрд грн. Таким чином загальна вартість пропозицій, що надійшли на розгляд Міжвідомчої робочої групи, становить 21,6 млрд грн.