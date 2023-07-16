Німеччина витратить 17 мільярдів євро на поставки зброї Україні до 2027 року, – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підрахував, що від початку повномасштабного вторгнення Росії і до 2027 року Німеччина витратить на поставки зброї Україні приблизно 17 млрд євро.

"Ми підрахували, що з початку війни і приблизно до 2027 року, можливо, ми витратимо 17 млрд євро лише на поставки зброї, які ми з Німеччини фінансуємо для України", – сказав Шольц на пресконференції, передає Європейська правда.

Шольц підкреслив, що агресивна війна Росії "продовжує впливати на наші життя і дуже сильно хвилювати всіх нас".

За словами Шольца, після США Німеччина є країною, яка надає найбільшу підтримку Україні – також і у військовому плані.

Раніше повідомлялося, що влада Німеччини передасть Україні пакет військової допомоги на майже 700 млн євро. Йдеться, зокрема, про 25 танків Leopard 1 A5, 40 БМП Marder, дві пускові установки Patriot. Також ФРН передасть 20 тис. артилерійських снарядів.