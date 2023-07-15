"Ощадбанк" подовжить ідентифікацію переселенців для виплат пенсій до кінця січня 2024 року, – Мінреінтеграції

Мінреінтеграції пояснило, як відбуватиметься процес ідентифікації для отримувачів пенсій та соціальних виплат у державному "Ощадбанку".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Telegram.

"Нещодавно внутрішні переселенці почали отримувати смс-повідомлення від "Ощадбанку" про те, що до 1 вересня потрібно пройти ідентифікацію у відділеннях банку", – повідомили в міністерстві.

Вчора, 14 липня, за даними відомства, це питання стало предметом обговорення на Координаційному штабі з питань ВПО під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук.

Після обговорення члени Коордштабу домовились про те, що:

"Ощадбанк" припинить зазначену смс-розсилку;

для отримувачів пенсій термін для ідентифікації продовжити до кінця січня 2024 року;

для отримувачів виплат ВПО ідентифікацію взагалі не застосовувати (оскільки термін виплат обмежено шістьма місяцями).

"Наразі Мінсоцполітики напрацьовує проєкт відповідних нормативних змін, які будуть прийняті найближчим часом", – додали в міністерстві.

Як повідомлялося раніше, з 1 вересня державний "Ощадбанк" вирішив поновити проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної допомоги з числа внутрішніх переселенців.