З Одеси вийшло останнє судно в рамках зернової ініціативи: завтра термін її дії спливає

У неділю, 16 липня, з порту Одеси вийшло останнє судно в рамках Чорноморської зернової ініціативи, термін якої спливає у понеділок, 17 липня.

Про це повідомляється на сайті ООН, передає LIGA.net.

Турецький балкер TQ Samsun має доставити 23,5 тис. тонн кукурудзи та 15,3 тис. тонн ріпаку до Нідерландів.

Останні судна з порту Чорноморська відправили минулого тижня, а порт "Південний" не працює понад два місяці, бо росіяни "викреслюють" усі судна, які прямують до нього.

Із кінця червня росіяни взагалі припинили проводити інспекції нових суден, що прямують до українських портів під завантаження.

Із початку липня з чорноморських портів вийшло лише вісім суден з 291 тис. тонн агропродукції.

Раніше президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що домовився із російським президентом Путіним про продовження "зернової угоди", яка дозволяє експорт українського зерна з чорноморських портів. Своєю чергою у Кремлі заявили, що Росія не робила жодних заяв про продовження "зернової угоди".

Як повідомлялося, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення дочірньої компанії "Россєльхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Водночас напередодні, 13 липня, Путін вчергове заявив, що вимоги Росії для продовження дії угоди не виконуються, але зазначив, що остаточне рішення про вихід з неї РФ ще не ухвалила.При цьому тиждень тому МЗС РФ фактично підтвердило блокування заходу суден до "зернового коридору", повідомивши, що всі судна мають вийти з нього до 18 липня.

Росія заявляє, що не планує продовжувати свою участь у "Чорноморській зерновій ініціативі", вимагаючи часткового скасування санкцій та відновлення роботи аміакопроводу "Тольяті-Одеса", який підірвано щонайменше у двох місцях.