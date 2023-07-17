Бізнес вперше з початку повномасштабної війни позитивно оцінив перспективи свого розвитку, – Нацбанк

Уперше з початку повномасштабної війни бізнес очікує зростання ділової активності в наступні 12 місяців.

Про це свідчать результати опитування керівників компанії у другому кварталі 2023 року, передає пресслужба Національного банку.

"На тлі відновлення енергосистеми, поступового пожвавлення внутрішнього попиту та зміцнення курсу гривні респонденти очікують зростання обсягів виробництва товарів та послуг, а також позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Одночасно поліпшилися інфляційні та курсові очікування", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 104,5% порівняно з 91,2% у першому кварталі. Поліпшення оцінок відбулося в підприємств усіх видів економічної діяльності, а також за всіма складовими індексу.

Так, бізнес прогнозує стрімке зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців: баланс відповідей становив 17.3% порівняно з "мінус" 16.7% у І кварталі.

Водночас очікування щодо рівня девальвації національної валюти продовжили послаблюватися, наголошує регулятор. Середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.43 грн/$1 (у попередньому кварталі – 42.18 грн/$1).

44,3% респондентів очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40 грн/$1.

Водночас, попри пом’якшення четвертий квартал поспіль оцінок респондентів щодо поточного фінансово-економічного стану власних підприємств, загальна оцінка залишається негативною: баланс відповідей становив "мінус" 11,1% порівняно з "мінус" 16,9% у І кварталі.

Утім, вперше за п'ять кварталів позитивними є очікування респондентів щодо змін фінансово-економічного стану підприємств: баланс відповідей – 9,6% (у І кварталі – "мінус" 2,5%).

Поліпшення очікують підприємства всіх напрямів діяльності та розміру за кількістю працівників, переважної більшості областей та видів діяльності.

Учасники опитування суттєво посилили очікування щодо збільшення обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку: баланси відповідей – 14,5% і 10,9% відповідно (у першому кварталі – 2,8% та 2% відповідно).

Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікують респонденти всіх ВЕД, найбільше – будівництва, переробної промисловості та торгівлі.

Також вперше за п’ять кварталів підприємства надали позитивні оцінки щодо зміни рівня інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар та суттєво послабили песимістичні оцінки щодо інвестиційних видатків на будівельні роботи.

Підприємства транспорту і зв'язку та переробної промисловості найбільше пом’якшили негативні оцінки, водночас респонденти будівельних, торговельних підприємств, а також підприємств інших видів діяльності очікують збільшення кількості працівників.

Учасники опитування очікують зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей – 44,6% порівняно з 35,3% у першому кварталі.

Квартальне опитування проводилося з 2 до 31 травня 2023 року. В опитуванні взяли участь 660 підприємств із 21 регіону країни.