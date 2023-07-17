Світові ціни на пшеницю відреагували зростанням на заяву РФ про вихід із "зернової угоди"

Вартість ф’ючерсів на пшеницю на Чиказькій біржі зросли на 4,2% після того, як Росія оголосила про призупинення дії "Чорноморської зернової ініціативи".

За рік її дії "зернова угода" забезпечила безпечний експорт майже 33 мільйонів тонн українського зерна, що допомогло знизити світові ціни з рекордних рівнів, досягнутих після вторгнення Росії до України, зазначає Bloomberg.

За даними джерел Reuters, європейські ф'ючерси на пшеницю зросли приблизно на 2%.

"Я думаю, що на ринку існує переконання, що Росія та ЄС мають великі запаси пшениці, які можуть задовольнити світовий попит у найближчі місяці, поки настане врожай", – зазначив німецький зерновий трейдер.

Своєю чергою керівник відділу досліджень капіталу в Tellimer Research Хаснайн Малік зауважив, що зростання цін найбільше позначиться на найбідніших країнах.

"Призупинення чорноморської угоди не є несподіваним і може покласти край нещодавньому пом’якшенню цін на зерно. Це погана новина для менших і бідніших імпортерів на ринках, що розвиваються, таких як як Єгипет", – додав аналітик.

Читайте також: Путін забрав російський бізнес французької Danone та данської Carlsberg

Як повідомлялося, раніше у понеділок прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди" з сьогоднішнього дня.

Пізніше офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що 17 липня Росія направила Анкарі, Києву та ООН свої заперечення щодо продовження "зернової угоди".

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення дочірньої компанії "Россєльхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Своєю чергою Путін 13 липня вчергове заявив, що вимоги Росії для продовження дії угоди не виконуються, але зазначив, що остаточне рішення про вихід з неї РФ ще не ухвалила. При цьому тиждень тому МЗС РФ фактично підтвердило блокування заходу суден до "зернового коридору", повідомивши, що всі судна мають вийти з нього до 18 липня.

Росія заявляє, що не планує продовжувати свою участь у "Чорноморській зерновій ініціативі", вимагаючи часткового скасування санкцій та відновлення роботи аміакопроводу "Тольяті-Одеса", який підірвано щонайменше у двох місцях.