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Новини
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Світові ціни на пшеницю відреагували зростанням на заяву РФ про вихід із "зернової угоди"

пшеница

Вартість ф’ючерсів на пшеницю на Чиказькій біржі зросли на 4,2% після того, як Росія оголосила про призупинення дії "Чорноморської зернової ініціативи".

За рік її дії "зернова угода" забезпечила безпечний експорт майже 33 мільйонів тонн українського зерна, що допомогло знизити світові ціни з рекордних рівнів, досягнутих після вторгнення Росії до України, зазначає Bloomberg.

Світові ціни на пшеницю відреагували зростанням на заяву РФ про вихід із зернової угоди 01

За даними джерел Reuters, європейські ф'ючерси на пшеницю зросли приблизно на 2%.

"Я думаю, що на ринку існує переконання, що Росія та ЄС мають великі запаси пшениці, які можуть задовольнити світовий попит у найближчі місяці, поки настане врожай", – зазначив німецький зерновий трейдер.

Своєю чергою керівник відділу досліджень капіталу в Tellimer Research Хаснайн Малік зауважив, що зростання цін найбільше позначиться на найбідніших країнах.

"Призупинення чорноморської угоди не є несподіваним і може покласти край нещодавньому пом’якшенню цін на зерно. Це погана новина для менших і бідніших імпортерів на ринках, що розвиваються, таких як як Єгипет", – додав аналітик.

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Як повідомлялося, раніше у понеділок прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди" з сьогоднішнього дня.

Пізніше офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що 17 липня Росія направила Анкарі, Києву та ООН свої заперечення щодо продовження "зернової угоди".

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення дочірньої компанії "Россєльхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Своєю чергою Путін 13 липня вчергове заявив, що вимоги Росії для продовження дії угоди не виконуються, але зазначив, що остаточне рішення про вихід з неї РФ ще не ухвалила. При цьому тиждень тому МЗС РФ фактично підтвердило блокування заходу суден до "зернового коридору", повідомивши, що всі судна мають вийти з нього до 18 липня.

Росія заявляє, що не планує продовжувати свою участь у "Чорноморській зерновій ініціативі", вимагаючи часткового скасування санкцій та відновлення роботи аміакопроводу "Тольяті-Одеса", який підірвано щонайменше у двох місцях.

Автор: 

зерно (1891) пшениця (184) росія (14602) ціни (3586) зерновий коридор (196)


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Топ коментарі
+4
Господи - люди набудували флоту шо капець - Туреччина Італія Греція Англія, а чомусь дивляться на неадекватів з 3 байдарками
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17.07.2023 13:57 Відповісти
+4
та ні, завалити кримський міст остаточно саме над Керч-Єніка́льський каналом, нехай возять з новороса своє зерно.
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17.07.2023 14:35 Відповісти
+4
його всерівно буде в 3-4 рази більше, ніж ми ладні з'їсти. куди його дівати
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17.07.2023 15:24 Відповісти
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Господи - люди набудували флоту шо капець - Туреччина Італія Греція Англія, а чомусь дивляться на неадекватів з 3 байдарками
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17.07.2023 13:57 Відповісти
було б класно коли б за такий бєзпрєдєл орді обмежили рух балтикою і тихим океаном. нехай торгують з білими ведмедями
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17.07.2023 14:31 Відповісти
та ні, завалити кримський міст остаточно саме над Керч-Єніка́льський каналом, нехай возять з новороса своє зерно.
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17.07.2023 14:35 Відповісти
Нічого зерно розбазарювати. Самим потрібно. Ще не ясно, що там з урожаєм у цьому році.
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17.07.2023 14:43 Відповісти
його всерівно буде в 3-4 рази більше, ніж ми ладні з'їсти. куди його дівати
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17.07.2023 15:24 Відповісти
Згодовувати худобі, птиці - українцям м'ясомолочна промисловість, птахівництво та яйцевиробництво хіба не потрібні?
Тим паче що значна частина пахітних земель зараз окупована і навіть після визволення залишиться замінованою на роки.
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17.07.2023 16:45 Відповісти
при загальній кількості зернових, бобових і масляничних культур в 100 млн.т (ну +/-), люди, птиці і худоба споживають 25-30 млн.т

куди подіти 60-70 млн.т? де це зберігати? і хто це все у аграріїв купе?
аграріям потрібні гроші....
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17.07.2023 17:52 Відповісти
Поганим "танцьорам" завжди щось заважає.
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17.07.2023 19:32 Відповісти
Зате типова для українців продукція - цибуля, яйця, часник, помідори, огірки - по ціновій політиці їх наче з Південної Америки транспортують разом з авокадо.
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17.07.2023 19:41 Відповісти
От , бл@дь , достав ! Дорогі тобі овочі - так вирости сам , знатимеш їм ціну як горба трішки розімнеш на грядках , бо ти видно думаєш що цибуля у сітках росте , а огірки з помідорами як бур"ян при дорозі самі по собі родять ((
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17.07.2023 22:33 Відповісти
Розкажи гарний "танцьор " що ти знаєш про сільське господарство крім цін на базарі та в супермаркеті ? Бо таке враження що саме тобі яйця по 17 якраз і підходять ((
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17.07.2023 22:30 Відповісти
А що таке "пахітна земля" ? Це похідна від "пахнути " ? ((
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17.07.2023 22:34 Відповісти
українське зерно за безцінь скуповують жмикрути з швейцарії судячи по країні походження грошей. тож, збільшення цін на зерно збагачує швейцарських перекупників а не українських фермерів.
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17.07.2023 14:44 Відповісти
Зрив зернової угоди в першу чергу дає вигоди самій Росії, щоб збути своє низькоякісне зерно і на цьому заробити купу валюти, яка не підпаде під санційні обмеження.
Щодо так названих "бідних країн" , то хай не під пальмами сидять і жерти просять, а на полях працюють, благо земельних ресурсів у них більш ніж достатньо.
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17.07.2023 15:06 Відповісти
Только перекупы-зернотрейдеры у селян опять все за копейки скупят как всегда.
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17.07.2023 15:24 Відповісти
дарма ви вважаєте що всю вигоду отримає зернотрейдер. Влада обов'язково "врегулює" квоти по розділу прибутку з перепродажу.
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17.07.2023 16:11 Відповісти
Селяни не сіють зернові у промислових масштабах.
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17.07.2023 16:51 Відповісти
Ти дурак ? ((
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17.07.2023 22:37 Відповісти

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