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Новини
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Повернення податків: Оптові ціни на бензин та дизпаливо зростають другий тиждень підряд

бензовоз

За тиждень із 7 по 14 липня оптові ціни на дизпаливо зросли ще на 1,25 грн за літр, а на бензин А-95 – на 0,25 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Так, оптові партії дизельного пального 14 липня пропонували в середньому по 41,25 грн/л, торгівельний коридор був у межах 38,5-45 грн/л, за тиждень цей діапазон зріс на 0,5-1,5 грн за літр.

Бензин А-95 продавали на ринок в середньому за 43,25 грн/л, торгівля йшла у межах 40-46,5 грн/л, що на 0,25-0,5 грн/л вище, ніж минулого тижня.

"Протягом тижня ми намагалися підняти ціни до економічно виправданого рівня. У нас вже новий більш дорогий ресурс, проте клієнти ще не звиклися з новими розцінками і профіцит на ринку суттєвий", – зауважив дин із операторів.

Він також додав, що на складах поки що великі запаси дешевшого ресурсу, це гальмує зростання цін.

В цілому за період зростання, який розпочався 19 червня, гуртові ціни на бензин збільшилися на 9,25 грн/л, дизпальне додало в ціні 8,25 грн/л.

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Як повідомлялося, з 1 липня повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на пальне у розмірі 20%, який діяв до повномасштабного вторгнення, а з березня 2022 року був тимчасово знижений до 7%. Окрім цього, почали діяти колишні ставки акцизів, зокрема на бензин – 213,5 євро за 1000 літрів, на дизпаливо – 139,5 євро за 1000 літрів, на автогаз – 52 євро за 1000 літрів.

У Мінекономіки прогнозували, що після відновлення ставок податків на пальне роздрібна ціна дизпалива протягом місяця збільшиться на 5 грн за літр, бензину – на 7-8 грн за літр.

Автор: 

АЗС (1600) бензин (1115) податки (2499) ціни (3586) дизпаливо (1286)


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Топ коментарі
+7
ЗЕл'ні під...сіи
А ті хто за них голосував та буде голосувать - ЗЕлені тупі під..си.
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17.07.2023 15:34 Відповісти
+7
ЗЕбараны, тут вы должны дружно начать блеять - Аллилуя! Все правильно хоть поржом, и - А при чем тут Зеленский?
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17.07.2023 15:37 Відповісти
+6
На кшалт от цього?м
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17.07.2023 15:39 Відповісти
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ЗЕл'ні під...сіи
А ті хто за них голосував та буде голосувать - ЗЕлені тупі під..си.
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17.07.2023 15:34 Відповісти
ЗЕбараны, тут вы должны дружно начать блеять - Аллилуя! Все правильно хоть поржом, и - А при чем тут Зеленский?
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17.07.2023 15:37 Відповісти
На кшалт от цього?м
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17.07.2023 15:39 Відповісти
так те кто в порошенко верит такие же точно. Братья-близнецы.
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17.07.2023 18:58 Відповісти
Скажи, убогий, лично тебе, именно тебе, сколько раз в сутки Порошенко срёт в штаны и кровать? Особенно на протяжении более чем 3-х лет, начиная с мая 2019 года?
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17.07.2023 19:28 Відповісти
Столько же, сколько и тебе Зеленский.
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17.07.2023 20:15 Відповісти
Тому що його партія-фікція. це клан гешефтників.
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17.07.2023 17:31 Відповісти
Роттердам ++ повертається ! Це виявилася безприбуткова для трейдеров оцінка палива. Захід зрозуміє що таке Роттердам. А два плюси зразуміють Беня та Рінат.
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17.07.2023 15:48 Відповісти
Шановна редакціє: немає в українській мові слова (опт), а є слово гурт. Тобто має бути "гуртові ціни зростають................ і далі за текстом. Перепрошую.
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17.07.2023 17:28 Відповісти
У них такі "проколи" діють на постійній основі; та не тільки на "ЦЕНЗОРІ". Таке враження, що укр. сайти користуються при пеоекладі не офіційними філологічними украінськими, а гугл-перекладачем. Просто сором!
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17.07.2023 17:57 Відповісти
О́ПТОМ, присл.
1. торг. Великими партіями, у великих кількостях; усе разом, гуртом (про купівлю-продаж товарів); протилежне вроздріб. Поквапом пройшовшись поміж куренями, Гаркуша оптом закупив кілька валок (Олесь Гончар, Таврія, 1952, 102); Вони оптом скуповували різьблені вироби за безцінь (Матеріали з етнографії.., 1956, 3).
2. перен., розм. Усіх (усе) разом; огулом. Він [Юзефович] завше лаяв інородців, але на роздріб, а йому дуже хотілося лаяти їх оптом (Володимир Самійленко, II, 1958, 350).
Словник української мови: в 11 томах. - Том 5, 1974. - Стор. 732.
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17.07.2023 18:33 Відповісти

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