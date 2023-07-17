Повернення податків: Оптові ціни на бензин та дизпаливо зростають другий тиждень підряд

За тиждень із 7 по 14 липня оптові ціни на дизпаливо зросли ще на 1,25 грн за літр, а на бензин А-95 – на 0,25 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Так, оптові партії дизельного пального 14 липня пропонували в середньому по 41,25 грн/л, торгівельний коридор був у межах 38,5-45 грн/л, за тиждень цей діапазон зріс на 0,5-1,5 грн за літр.

Бензин А-95 продавали на ринок в середньому за 43,25 грн/л, торгівля йшла у межах 40-46,5 грн/л, що на 0,25-0,5 грн/л вище, ніж минулого тижня.

"Протягом тижня ми намагалися підняти ціни до економічно виправданого рівня. У нас вже новий більш дорогий ресурс, проте клієнти ще не звиклися з новими розцінками і профіцит на ринку суттєвий", – зауважив дин із операторів.

Він також додав, що на складах поки що великі запаси дешевшого ресурсу, це гальмує зростання цін.

В цілому за період зростання, який розпочався 19 червня, гуртові ціни на бензин збільшилися на 9,25 грн/л, дизпальне додало в ціні 8,25 грн/л.

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Як повідомлялося, з 1 липня повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на пальне у розмірі 20%, який діяв до повномасштабного вторгнення, а з березня 2022 року був тимчасово знижений до 7%. Окрім цього, почали діяти колишні ставки акцизів, зокрема на бензин – 213,5 євро за 1000 літрів, на дизпаливо – 139,5 євро за 1000 літрів, на автогаз – 52 євро за 1000 літрів.

У Мінекономіки прогнозували, що після відновлення ставок податків на пальне роздрібна ціна дизпалива протягом місяця збільшиться на 5 грн за літр, бензину – на 7-8 грн за літр.