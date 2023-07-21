Міністр культури Ткаченко подав заяву про відставку після доручення Зеленського (оновлено)

Голова Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подав прем’єр-міністру заяву про відставку.

Про це Ткаченко повідомив у четвер у Telegram.

"Приніс сьогодні ввечері Прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни", – зазначив він.

Напередодні ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що запропонував прем'єру Денису Шмигалю знайти позабюджетні кошти на актуальні культурні проєкти та розглянути заміну міністра культури й інформаційної політики.

Відставка Ткаченка стала несподіванкою для нього самого. Вдень, 21 липня, приблизно за вісім годин до своєї заяви, Ткаченко запевняв, що у відставку не збирається і пояснював чому треба виробляти власні серіали під час війни, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, на зйомки різних серіалів цього року планується витратить близько 400 млн грн.

"Це нормально, що під час війни держава підтримує у тому числі серіальне виробництво. Так робили всі, у тому числі і під час Другої світової війни і британці, і американці. І там знімалося кіно. І не тільки за кошти меценатів", – розповідав Ткаченко.

Він також наполягав на необхідності виділення 500 млн грн із держбюджету на добудову музею Голодомору.

Як повідомлялося, держпідприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дом" і "UATV") уклало угоду на 33 млн грн на створення серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець" вартістю 33,6 млн грн.