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Прозорі іспити на водійські права: МВС розширить пілотний проєкт на чотири області

права,водій,іспит

Пілотний проєкт із забезпечення прозорості іспитів для отримання водійських прав запрацює ще у чотирьох областях.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram.

"7 тижнів тому ми розпочали пілотний проєкт із забезпечення прозорості іспитів для отримання посвідчення водія. У сервісних центрах МВС Київщини, Львівщини, Одещини та Вінничини обладнали камерами екзаменаційні класи та авто, забезпечили запис звуку. Жодних сліпих зон та можливостей підказок", – зазначив він.

За його словами, наразі в кожному пілотному регіоні щодня приймають понад 700 теоретичних і стільки ж практичних іспитів щодня.

В середньому, лише кожен четвертий з першого разу здає іспити для отримання посвідчення водія, уточнив міністр.

Прозорі іспити на водійські права: МВС розширить пілотний проєкт на чотири області 01

"Результати пілоту кажуть самі за себе. Тож мною прийнято рішення розширити проєкт: Сумська, Рівненська, Житомирська та Кіровоградська області долучаться з 3 серпня", – наголосив Клименко.

Водночас, за словами міністра, 21 липня відкривається можливість отримати онлайн-талон на практичний іспит у цих регіонах.

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авто (4123) МВС (528) іспити (21) посвідчення водія (124)


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