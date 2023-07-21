Прозорі іспити на водійські права: МВС розширить пілотний проєкт на чотири області

Пілотний проєкт із забезпечення прозорості іспитів для отримання водійських прав запрацює ще у чотирьох областях.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram.

"7 тижнів тому ми розпочали пілотний проєкт із забезпечення прозорості іспитів для отримання посвідчення водія. У сервісних центрах МВС Київщини, Львівщини, Одещини та Вінничини обладнали камерами екзаменаційні класи та авто, забезпечили запис звуку. Жодних сліпих зон та можливостей підказок", – зазначив він.

За його словами, наразі в кожному пілотному регіоні щодня приймають понад 700 теоретичних і стільки ж практичних іспитів щодня.

В середньому, лише кожен четвертий з першого разу здає іспити для отримання посвідчення водія, уточнив міністр.

"Результати пілоту кажуть самі за себе. Тож мною прийнято рішення розширити проєкт: Сумська, Рівненська, Житомирська та Кіровоградська області долучаться з 3 серпня", – наголосив Клименко.

Водночас, за словами міністра, 21 липня відкривається можливість отримати онлайн-талон на практичний іспит у цих регіонах.