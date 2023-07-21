Засновницю популярного кафе у Варшаві арештували через махінації на 39 мільйонів злотих, призначених для українських біженців

У Польщі прокуратура веде розслідування діяльності організованої злочинної групи, яка виманила 39 млн злотих (майже 9 млн євро) із коштів, призначених для допомоги біженцям з України.

Як пише видання Wpros, серед фігурантів справи – засновниця популярного варшавського кафе Kulturalna Агнешка Л., її за рішенням суду вже заарештовано, передає Європейська правда.

Жінці та ще чотирьом особам Щецинська прокуратура висунула звинувачення у діяльності організованого злочинного угруповання. Стверджують, що підозрювані виманили з державної скарбниці 39 млн злотих на допомогу українським біженцям.

"Розслідування стосується шахрайства, використання недостовірної документації та відмивання грошей", – сказала Анна Гавловська-Ринкевич з обласної прокуратури в Щецині.

Троє з п'яти підозрюваних перебувають під вартою з травня цього року. Звинувачення, висунуті прокуратурою, стосуються функціонування фонду, главою якого була Агнешка Л.

"Гранти стосувалися, наприклад, харчування біженців з України. Вони не зовсім були призначені для того, для чого мали використовуватися, тобто для харчування біженців", – зазначив речник прокуратури зі Щецина.

З самого початку війни в Україні кав’ярня Агнешки Л. організовувала акції допомоги біженцям, які тікали від російської агресії. А до цього також неодноразово допомагала біженцям з інших країн.

Артур Щенсний, який займається піаром кафе Kulturalna, наголосив, що попри арешт засновниці кафе працює без змін.