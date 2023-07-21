Україна просить у Євросоюзу субсидії на перевезення аграрної продукції у віддалені європейські порти

Україна просить Європейську комісію субсидувати транспортування української аграрної продукції через далекі європейські порти.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає Інтерфакс-Україна.

"Це нормальна робоча схема, яка, сподіваюся, може бути застосована цього сезону. Без такої компенсації довезти українське зерно, наприклад, до портів Гамбурга неможливо і економічно нерентабельно", – сказав міністр.

На його думку, такий механізм дозволить наростити перевезення "коридорами солідарності" ЄС і вирішить економічну складову питання. Це рішення може бути ухвалене найближчим часом, вважає Сольський.

Говорячи про перспективи експорту української агропродукції через порти Хорватії, він підтвердив, що запропонована ініціатива є життєздатною, але частково, оскільки один порт не вирішить усіх проблем.

"Цей маршрут пролягає, умовно, через Закарпаття, Угорщину і орієнтований на перевезення контейнерів. Для України це не новинка. Є компанії, які випробували маршрут. Але його пропускна здатність обчислюється сотнями тисяч (тонн), а Україні потрібно транспортувати мільйони.

Ми спробуємо залучити цей порт за підтримки Європейського Союзу, не відкидаємо можливості залучення до роботи портів на Адріатичному морі, а також словенських, польських, латвійських, німецьких та голландських", – пояснив міністр агрополітики.

Як повідомлялося, Хорватія запропонувала свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі для транспортування українського зерна альтернативними маршрутами після виходу РФ з Чорноморської зернової ініціативи.

Крім того, головний порт Литви також заявив про готовність відправляти українське зерно.

Нагадаємо, 17 липня МЗС РФ офіційно повідомило, що без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня.

Зі свого боку міністр закорднних справ України Дмитро Кулеба сказав, що в ООН, Туреччини й України достатньо ресурсів для забезпечення функціонування "чорноморського зернового коридору" без Росії за наявності політичної волі.